Arap Kadri TV’de ilk kez bu akşam ATV’de!

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Arap Kadri filmi bu akşam ilk kez atv ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşacak.
Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Arap Kadri filmi bu akşam ilk kez atv ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşacak.
FİLMİN KONUSU
Arap Kadri, karikatürist Tekin Aral'ın Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediyor. Özgürlüğüne düşkün biri olan Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır. Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise insanlar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır. Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da pek adapte olamaz. Bu durum Tarzan ile arasında çatışma yaşanmasına neden olur. Üstüne üstlük Arap Kadri'nin, varlığından bile haberdar olmadığı kızı çıkagelir ve ondan şimdiye kadar yapmadığı babalığı yapması talebinde bulunur.
OYUNCU KADROSU
Ahmet Mümtaz Taylan, Zeynep Çamcı, Necip Memili, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan, Sinan Bengier, Şerif Bozkurt, Burakcan Doğan