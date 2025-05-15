Arap Kadri TV’de ilk kez bu akşam ATV’de!

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FİLMİN KONUSU

Arap Kadri, karikatürist Tekin Aral'ın Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediyor. Özgürlüğüne düşkün biri olan Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır. Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise insanlar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır. Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da pek adapte olamaz. Bu durum Tarzan ile arasında çatışma yaşanmasına neden olur. Üstüne üstlük Arap Kadri'nin, varlığından bile haberdar olmadığı kızı çıkagelir ve ondan şimdiye kadar yapmadığı babalığı yapması talebinde bulunur.