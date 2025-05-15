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Arap Kadri TV'de ilk kez bu akşam ATV’de!

Karikatürist Tekin Aral'ın Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu edinen Arap Kadri filmi, bu akşam ilk kez atv ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşacak. Ahmet Mümtaz Taylan, Zeynep Çamcı, Necip Memili gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı film, yayın saati öncesi gündem oldu. Peki Arap Kadri’nin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:04 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:04
Arap Kadri TV’de ilk kez bu akşam ATV’de!

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Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Arap Kadri filmi bu akşam ilk kez atv ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşacak.

Kaynak: atvKaynak: atv

FİLMİN KONUSU

Arap Kadri, karikatürist Tekin Aral'ın Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediyor. Özgürlüğüne düşkün biri olan Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır. Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise insanlar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır. Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da pek adapte olamaz. Bu durum Tarzan ile arasında çatışma yaşanmasına neden olur. Üstüne üstlük Arap Kadri'nin, varlığından bile haberdar olmadığı kızı çıkagelir ve ondan şimdiye kadar yapmadığı babalığı yapması talebinde bulunur.

Kaynak: atvKaynak: atv

OYUNCU KADROSU

Ahmet Mümtaz Taylan, Zeynep Çamcı, Necip Memili, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan, Sinan Bengier, Şerif Bozkurt, Burakcan Doğan

Kaynak: atvKaynak: atv

Arap Kadri TV'de ilk kez bu akşam saat 20.00'de atv'de!

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