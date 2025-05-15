atv’nın sevilen dizisi Bir Gece Masalı geceye damga vurdu

Atv'de yayınlanan "Bir Gece Masalı" önceki akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Dizinin yayınlanan bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Asaf Bey'in Mahir'i korumak için gelinini kaçırtması işe yaramadı.

Mahir, Canfeza'yı kurtardı, güvenlik için bir süreliğine konağa geldiler. Ancak tehlike geçmedi. Kürşat Ozan ile anlaşıyormuş gibi yaparak onu Mahir ile onu yakalamak için uğraşırken Asaf Bey iyice köşeye sıkıştı. Süreyya, Asaf Bey'in telefondaki konuşmasına tanık olurken Canfeza'ya bir kurye ile Mahir'in babasının video itirafı geldi.