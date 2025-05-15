ATV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Mayıs TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı...

İzleyiciler, "Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşurken bu akşam yayınlanacak olan yapımların yayın akışı takip ediliyor. Peki 15 Mayıs Perşembe günü televizyonda neler var? İşte ATV yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Arap Kadri ve Tarzan (film)
TRT 1: Zor Ölüm (film)
Show Tv: Siyah Kalp
Star Tv: Özür Dilerim (film)
Kanal D: İnci Taneleri
15 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı Yayın)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Arap Kadri ve Tarzan (TV'de İlk / Yerli Sinema)
22:20 – Kiminle Evlendim (Yabancı Sinema)
00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
15 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 – Hangimiz Sevmedik
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – TRT 1 Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema: Zor Ölüm
22:45 – Türk Sineması: Sadık Ahmet
15 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel – Canlı)
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Güncel – Canlı)
16:15 – Aramızda Kalsın (Yerli Dizi – Tekrar)
19:00 – Star Haber (Haber – Canlı)
20:00 – Özür Dilerim (Yerli Film – TV'de İlk Kez)
15 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah (Canlı)
10:00 – Siyah Kalp (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Siyah Kalp (Yeni Bölüm)