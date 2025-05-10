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Bir Gece Masalı 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Baskın yedik polis burada!

Kadrosunda Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi sevilen isimlerin yer aldığı Bir Gece Masalı’nın 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında Salı günü izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanında baskın sahnesi dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 12:02
Bir Gece Masalı 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Baskın yedik polis burada!

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Salı akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canfeza'nın arabası çalınır, içinde Afet Hanım da vardır. Yine aksiyon dolu olaylar Mahir'in emniyetteki odasında sonlanır. Kısa sürede Afet Hanım da araba da bulunur. Asaf Bey'in ise sürpriz bir ziyaretçisi vardır. Mahir'in Raşit ve dosyasından uzak durması gerektiğini söyler. Asaf Bey torununu durdurmak zorundadır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mahir ise Canfeza'ya sürpriz doğum günü organizasyonu yapar. Canfeza ilk kez tüm aile bir arada olduğu için çok mutludur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Asaf Bey, Mahir'e kendi koltuğunu teklif eder. Bir hafta içinde Mahir istifa edip tüm dosyaları bırakmazsa herkes büyük tehlike altına girecektir. Efsane'ye Ferman'ı bırakmanın karşılığında Asaf Bey 30 milyon TL teklif eder. Teklifi reddeden Efsane'ye araba çarpar ve erken doğum olur. Bebeğin durumu kritiktir. Ferman ise Asaf Bey'in öz oğlu olmadığını öğrenir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bir diğer tarafta ise Canfeza kaçırılır. Mahir onu bir depo da kanlar içinde bulur.

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