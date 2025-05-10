ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

İzleyiciler, "Bugün (10 Mayıs) hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar seyirciyle buluşurken bu akşam yayınlanacak olan yapımların yayın akışı takip ediliyor. Peki 10 Mayıs Cumartesi günü televizyonda neler var?