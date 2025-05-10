ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

İzleyiciler, "Bugün (10 Mayıs) hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar seyirciyle buluşurken bu akşam yayınlanacak olan yapımların yayın akışı takip ediliyor. Peki 10 Mayıs Cumartesi günü televizyonda neler var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Can Borcu
TRT 1: Gönül Dağı
Show Tv: Güldür Güldür Show
Star Tv: Niyazi Gül Dörtnala
Kanal D: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
10 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
10:00 - Can Borcu - 18. Bölüm
13:00 - Kuruluş Osman - 191. Bölüm
16:00 - Bir Gece Masalı - 31. Bölüm
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Can Borcu - 19. Bölüm
10 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:05 - Yedi Numara
10:00 - Hayallerinin Peşinde
11:30 - Bir Zamanlar İstanbul
14:40 - Teşkilat
17:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 - Ana Haber
20:00 - Gönül Dağı
00:15 - Pelin Çift ile Gündem Ötesi
10 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Yerli Dizi - Tekrar: İki Aile
08:15 - Sağlık - Yeni Bölüm: Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 - Yerli Dizi - Tekrar: Kral Kaybederse
11:00 - Güncel - Yeni Bölüm: Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 - Yerli Dizi - Tekrar: Sahipsizler
14:15 - Yerli Dizi - Tekrar: Kral Kaybederse
16:45 - Yerli Dizi - Tekrar: Sahipsizler
19:00 - Haber - Canlı: Star Haber
20:00 - Yerli Film: Niyazi Gül Dörtnala
10 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Kavak Yelleri - Tekrar
08:30 - Konuştukça - Yeni Bölüm
09:45 - Magazin D Cumartesi - Yeni Bölüm
13:00 - Arda'nın Mutfağı - Yeni Bölüm
14:00 - İnci Taneleri - Tekrar
16:00 - Eşref Rüya - Tekrar
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu - Canlı
20:00 - Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)