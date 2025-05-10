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ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

10 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi diziler ve filmlerin yayınlandığı takip ediliyor. ATV'de yayınlanacak olan Can Borcu dizisi ilgiyle izlenecek programlar arasında yer alırken, TRT 1, Kanal D, Show TV gibi diğer ulusal kanallarda da farklı dizi, film ve eğlence programları ekrana gelecek. İşte 10 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı!

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 10:02
ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

İzleyiciler, "Bugün (10 Mayıs) hangi dizi ve filmler var?" sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden farklı yapımlar seyirciyle buluşurken bu akşam yayınlanacak olan yapımların yayın akışı takip ediliyor. Peki 10 Mayıs Cumartesi günü televizyonda neler var?

ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Can Borcu

TRT 1: Gönül Dağı

Show Tv: Güldür Güldür Show

Star Tv: Niyazi Gül Dörtnala

Kanal D: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

10 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

10:00 - Can Borcu - 18. Bölüm

13:00 - Kuruluş Osman - 191. Bölüm

16:00 - Bir Gece Masalı - 31. Bölüm

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Can Borcu - 19. Bölüm

ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

10 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:05 - Yedi Numara

10:00 - Hayallerinin Peşinde

11:30 - Bir Zamanlar İstanbul

14:40 - Teşkilat

17:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 - Ana Haber

20:00 - Gönül Dağı

00:15 - Pelin Çift ile Gündem Ötesi

ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

10 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Siyah Kalp (Tekrar)

10:00 - Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 - Japon İşi

15:00 - Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 - Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 - Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23:45 - Kirli Oyun

ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

10 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Yerli Dizi - Tekrar: İki Aile

08:15 - Sağlık - Yeni Bölüm: Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 - Yerli Dizi - Tekrar: Kral Kaybederse

11:00 - Güncel - Yeni Bölüm: Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 - Yerli Dizi - Tekrar: Sahipsizler

14:15 - Yerli Dizi - Tekrar: Kral Kaybederse

16:45 - Yerli Dizi - Tekrar: Sahipsizler

19:00 - Haber - Canlı: Star Haber

20:00 - Yerli Film: Niyazi Gül Dörtnala

ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi

10 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Kavak Yelleri - Tekrar

08:30 - Konuştukça - Yeni Bölüm

09:45 - Magazin D Cumartesi - Yeni Bölüm

13:00 - Arda'nın Mutfağı - Yeni Bölüm

14:00 - İnci Taneleri - Tekrar

16:00 - Eşref Rüya - Tekrar

18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu - Canlı

20:00 - Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi
ATV YAYIN AKIŞI 10 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı listesi