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9 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? 2. dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor All Star 2025’te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Finale doğru adım adım ilerlenirken yarışmacılar arasında rekabet giderek artıyor. 9 Mayıs 2025 tarihli bölümde gözler ikinci dokunulmazlık oyunundaydı. Peki Survivor 2025’te 9 Mayıs 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte son bölüme dair detaylar…

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 12:48 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 12:48
9 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? 2. dokunulmazlığı kim kazandı?

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Survivor All Star 2025'te heyecan sürüyor. Finale doğru adım adım ilerlenirken yarışmacılar arasında rekabet giderek artıyor. 9 Mayıs 2025 tarihli bölümde gözler ikinci dokunulmazlık oyunundaydı. İşte son bölüme dair detaylar…

(Survivor)(Survivor)

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı All Star oldu.

(Survivor)(Survivor)

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da konseye giden Gönüllüler'de Ayşe ve Dilşah aday oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

  1. 1. SEVGİ
  2. 2. AYŞE
  3. 3. DİLŞAH