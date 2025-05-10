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Can Borcu 19. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Aile dediğin bir arada olur!

ATV’nin sevilen dizilerinden Can Borcu’nun merakla beklenen Can Borcu 19. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Fragmana Handan ile evlenen Mehmet’in “Aile dediğin bir arada olur” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 13:37
Can Borcu 19. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Aile dediğin bir arada olur!

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Cumartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Can Borcu'nun merakla beklenen Can Borcu 19. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Can Borcu 19. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe'nin hayatta olduğunun ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst eder. Ancak Çınar hakkında ortaya atılan ağır suçlama işleri daha da karmaşık hale getirir. Mehmet, Handan ve Yasemin, bu gidişatı tersine çevirecek bir plan yapar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Emel, Yekta sayesinde geçici olarak rahat bir nefes alır. Ancak Ferit'in öfkesini ve kontrolsüz hırsını durdurmak imkânsız hale gelmiştir. Yasemin'in Çınar'a yakınlığı Ferit'in dengesini daha da bozar. Tam her şey sarpa sarmışken, Ferit'i sarsacak başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Emel'in ise tek amacı oğlunu kurtarmak ve onu mutlu etmektir. Artık yeniden ayaklanacaktır Emel.

Kaynak: atvKaynak: atv

Her şeyin nihayet düzeldiğini düşünen Mehmet ve Handan, ilişkileriyle ilgili büyük bir adım atar: evlenmeye karar verirler. Ancak çocuklar, bu kez farklı bir şekilde onları sınayacaktır. Tüm engellere rağmen kararlarından dönmeyen çift, nikâh için kolları sıvar. Fakat o sırada Doğa, Defne ve Rüzgar'ı kötü bir son beklemektedir...

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