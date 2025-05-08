PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

“Bir Gece Masalı” yeni bölümüyle ekran başına kilitledi: En çok izlenen yapımları arasında yer aldı!

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile “Bir Gece Masalı” her Salı atv’de. Dizi, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Bir Gece Masalı yeni bölümüyle ekran başına kilitledi: En çok izlenen yapımları arasında yer aldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, Bir Gece Masalı, önceki günün en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Dizinin heyecan dolu bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Canfeza'nın arabası çalınır, içinde Afet Hanım da vardır. Yine aksiyon dolu olaylar Mahir'in emniyetteki odasında sonlanır.

Kısa sürede Afet Hanım da araba da bulunur. Asaf Bey'in ise sürpriz bir ziyaretçisi vardır. Mahir'in Raşit ve dosyasından uzak durması gerektiğini söyler. Asaf Bey torununu durdurmak zorundadır.

BEBEĞİN DURUMU KRİTİK!
Mahir ise Canfeza'ya sürpriz doğum günü organizasyonu yapar. Canfeza ilk kez tüm aile bir arada olduğu için çok mutludur. Asaf Bey, Mahir'e kendi koltuğunu teklif eder. Bir hafta içinde Mahir istifa edip tüm dosyaları bırakmazsa herkes büyük tehlike altına girecektir.

Efsane'ye Ferman'ı bırakmanın karşılığında Asaf Bey 30 milyon TL teklif eder. Teklifi reddeden Efsane'ye araba çarpar ve erken doğum olur. Bebeğin durumu kritiktir. Ferman ise Asaf Bey'in öz oğlu olmadığını öğrenir. Bir diğer tarafta ise Canfeza kaçırılır. Mahir onu bir depo da kanlar içinde bulur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Nükleer savaş uyarısı: Hindistan tüm sonuçlara katlanacak
Takas Bank
Astronomik rakamlara çıkan lahmacun fiyatlarına Esra Erol isyan etti!
Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar
Piyasalar bu kararı bekliyordu! Fed faiz oranını açıkladı
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! İlk tur kara haber | Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’ya geliyor! İşte masadaki konular
Minguzzi cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Ali Koç istifa edecek mi? Canlı yayında Jose Mourinho ve transfer açıklaması
CHP’li belediyede işçiler hakkını alamadı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu: İzmir şehir değil köy!
Ağabeyi iyi bir CHP’li demişti! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Başkan Erdoğan düşmanı çıktı: 2020’deki röportajda küstah tehditler
Başkan Erdoğan enerjide rekorları açıkladı yolsuzluk çukuruna batan CHP’yi bombaladı: Gözlerine bant çekmişler görmüyorlar
Polisin dur ihtarına uymayan CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt’a 13,5 yıla kadar hapis istemi
TBMM’de Sırrı Süreyya Önder için anma töreni! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Barıştan yanaydı
Galatasaray’a Bayern’den çifte yıldız!
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
Trabzonspor’dan sürpriz prim kararı! Ertuğrul Doğan takvim.com.tr’ye açıkladı
PKK paçavrasında ’Şebbiha’ fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural’dan Suriye’de sinsi hesaplar... Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde
AK Parti yeni aşama dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı