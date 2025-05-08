“Bir Gece Masalı” yeni bölümüyle ekran başına kilitledi: En çok izlenen yapımları arasında yer aldı!

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, Bir Gece Masalı, önceki günün en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Dizinin heyecan dolu bölümünde kısaca şunlar yaşandı; Canfeza'nın arabası çalınır, içinde Afet Hanım da vardır. Yine aksiyon dolu olaylar Mahir'in emniyetteki odasında sonlanır.



Kısa sürede Afet Hanım da araba da bulunur. Asaf Bey'in ise sürpriz bir ziyaretçisi vardır. Mahir'in Raşit ve dosyasından uzak durması gerektiğini söyler. Asaf Bey torununu durdurmak zorundadır.



BEBEĞİN DURUMU KRİTİK!

Mahir ise Canfeza'ya sürpriz doğum günü organizasyonu yapar. Canfeza ilk kez tüm aile bir arada olduğu için çok mutludur. Asaf Bey, Mahir'e kendi koltuğunu teklif eder. Bir hafta içinde Mahir istifa edip tüm dosyaları bırakmazsa herkes büyük tehlike altına girecektir.



Efsane'ye Ferman'ı bırakmanın karşılığında Asaf Bey 30 milyon TL teklif eder. Teklifi reddeden Efsane'ye araba çarpar ve erken doğum olur. Bebeğin durumu kritiktir. Ferman ise Asaf Bey'in öz oğlu olmadığını öğrenir. Bir diğer tarafta ise Canfeza kaçırılır. Mahir onu bir depo da kanlar içinde bulur.

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