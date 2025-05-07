SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Bir Gece Masalı 32. bölüm fragmanı yayınlandı: Mahir operasyondan sağ dönmeyecek!

ATV’nin sevilen dizilerinden Bir Gece Masalı’nın 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına “Mahir operasyondan sağ dönmeyecek” sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 32. bölüm fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:34
Bir Gece Masalı 32. bölüm fragmanı yayınlandı: Mahir operasyondan sağ dönmeyecek!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Salı akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 32. bölüm fragmanı yayınlandı.

31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canfeza'nın arabası çalınır, içinde Afet Hanım da vardır. Yine aksiyon dolu olaylar Mahir'in emniyetteki odasında sonlanır. Kısa sürede Afet Hanım da araba da bulunur. Asaf Bey'in ise sürpriz bir ziyaretçisi vardır. Mahir'in Raşit ve dosyasından uzak durması gerektiğini söyler. Asaf Bey torununu durdurmak zorundadır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mahir ise Canfeza'ya sürpriz doğum günü organizasyonu yapar. Canfeza ilk kez tüm aile bir arada olduğu için çok mutludur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Asaf Bey, Mahir'e kendi koltuğunu teklif eder. Bir hafta içinde Mahir istifa edip tüm dosyaları bırakmazsa herkes büyük tehlike altına girecektir. Efsane'ye Ferman'ı bırakmanın karşılığında Asaf Bey 30 milyon TL teklif eder. Teklifi reddeden Efsane'ye araba çarpar ve erken doğum olur. Bebeğin durumu kritiktir. Ferman ise Asaf Bey'in öz oğlu olmadığını öğrenir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bir diğer tarafta ise Canfeza kaçırılır. Mahir onu bir depo da kanlar içinde bulur.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan enerjide rekorları açıkladı yolsuzluk çukuruna batan CHP’yi bombaladı: Gözlerine bant çekmişler görmüyorlar
TBMM’de Sırrı Süreyya Önder için anma töreni! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Barıştan yanaydı
Türk Telekom
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı... Keşmir’de sıcak çatışma | Peş peşe açıklamalar
AYM’den CHP’nin sokak hayvanları talebine ret! İşte o düzenleme
Trabzonspor’dan sürpriz prim kararı! Ertuğrul Doğan takvim.com.tr’ye açıkladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis mesaisine başladı! Sırrı Süreyya Önder’in taziye törenine katıldı
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
İslam Memiş’ten ’3.000 TL’ fark tahmini! Gram altında hedef seviye belli oldu: Fırtına kopabilir
PKK paçavrasında ’Şebbiha’ fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural’dan Suriye’de sinsi hesaplar... Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde
Galatasaray’a Bayern’den çifte yıldız!
Başkan Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı... Hindistan’a kınama
CHP yandaşı Yılmaz Özdil Özgür Özel’e yapılan saldırıyı yorumladı: CHP genel başkanı armut gibi geziyor
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
Türkiye’den Hindistan’ın saldırılarına sert tepki: Kışkırtıcı adımları ve sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
AK Parti yeni aşama dedi... Erdoğan ve Bahçeli boşuna görüşmedi! Bomba iddia: PKK kongreyi toplayıp fesih kararı aldı
İstanbul’daki 6,2’lik depremin ardından uzmanlar ikiye bölünmüştü! Depremin ön raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken tespit
EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON | Banka kampanyalarında bahar esintisi! En yüksek promosyonu veren banka hangisi?
Memur zamları için flaş tahmin! En düşük memur maaşı 51 bin TL! İşte meslek meslek temmuz hesabı
Kuruluş Osman’ın Yiğit Bey’i Mustafa Kırantepe bakın hangi oyuncuyla evli çıktı!