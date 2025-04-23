Real Madrid - Getafe maçı hangi linkte? Real Madrid maçı yayın bilgileri! Arda Güler kadroda

Mücadelede Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği bir detay ise Arda Güler 'in ilk 11'de yer alması oldu.

📺 GETAFE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak. Maç, EXXEN ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak stat ise Getafe'nin iç saha kalesi olan Alfonso Pérez Kolezyumu olacak.