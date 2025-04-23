Real Madrid - Getafe maçı hangi linkte? Real Madrid maçı yayın bilgileri! Arda Güler kadroda

Mücadelede Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği bir detay ise Arda Güler'in ilk 11'de yer alması oldu.
Mücadelede Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği bir detay ise Arda Güler'in ilk 11'de yer alması oldu.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Getafe karşılaşmasında Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı tanıdı. Eflatun-beyazlılarda ilk 11 şu şekilde:
Kaleci: Courtois
Defans: Lucas Vazquez, Asencio, Alaba, Fran Garcia
Orta saha: Tchouameni, Valverde, Arda Güler
Hücum: Brahim Diaz, Vinicius, Endrick
Heyecanla beklenen karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak. Maç, EXXEN ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak stat ise Getafe'nin iç saha kalesi olan Alfonso Pérez Kolezyumu olacak.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in bu zorlu deplasmanda ilk 11'de yer alması, Türk futbolseverler başta olmak üzere tüm spor kamuoyunda büyük heyecan yarattı. Özellikle sosyal medyada Arda Güler etiketiyle binlerce paylaşım yapılmaya başlandı.