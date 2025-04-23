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Real Madrid - Getafe maçı hangi linkte? Real Madrid maçı yayın bilgileri! Arda Güler kadroda

İspanya La Liga'nın 33. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşı karşıya geliyor. Barcelona'nın Mallorca'yı mağlup etmesinin ardından zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Real Madrid, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 22:27 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 22:27
Real Madrid - Getafe maçı hangi linkte? Real Madrid maçı yayın bilgileri! Arda Güler kadroda

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Mücadelede Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği bir detay ise Arda Güler'in ilk 11'de yer alması oldu.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🧤 REAL MADRİD'İN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Getafe karşılaşmasında Arda Güler'e ilk 11'de forma şansı tanıdı. Eflatun-beyazlılarda ilk 11 şu şekilde:

  • Kaleci: Courtois

  • Defans: Lucas Vazquez, Asencio, Alaba, Fran Garcia

  • Orta saha: Tchouameni, Valverde, Arda Güler

  • Hücum: Brahim Diaz, Vinicius, Endrick

📺 GETAFE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak. Maç, EXXEN ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleye ev sahipliği yapacak stat ise Getafe'nin iç saha kalesi olan Alfonso Pérez Kolezyumu olacak.

🇹🇷 ARDA GÜLER'E YOĞUN İLGİ

Milli futbolcumuz Arda Güler'in bu zorlu deplasmanda ilk 11'de yer alması, Türk futbolseverler başta olmak üzere tüm spor kamuoyunda büyük heyecan yarattı. Özellikle sosyal medyada Arda Güler etiketiyle binlerce paylaşım yapılmaya başlandı.

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