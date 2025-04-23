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Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Carlos'un ailesi de depremden etkilendi!

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Diego Carlos da 6.2'lik depremden etkilenen isimler arasındaydı. Brezilyalı futbolcunun eşi, deprem sonrasında yaşdıklarını takipçileriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 18:55 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 18:55
Fenerbahçe’nin yıldızı Diego Carlos’un ailesi de depremden etkilendi!

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İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe yol açtı. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Marmara Denizi açıkları, Silivri ilçesi olduğu belirtildi.

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MEGA KENTTE BÜYÜK KORKU

Sarsıntı, İstanbul'un birçok ilçesinde güçlü şekilde hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini hızla dışarıya attı, birçok bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Diego Carlos'un ailesi (Instagram)Diego Carlos'un ailesi (Instagram)

CARLOS'UN AİLESİ DE ETKİLENDİ

Depremden etkilenenler arasında Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos ve ailesi de yer aldı. Brezilyalı futbolcunun eşi, deprem anında çocuklarıyla birlikte evlerini yalın ayak terk etti. O anlara ait görüntüler, yıldız oyuncunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Diego Carlos'un ailesi (Instagram)Diego Carlos'un ailesi (Instagram)

TAKİPÇİLERİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Carlos'un ailesinin yaşadığı panik ve korku dolu anlar, sosyal medyada geniş yankı buldu. Futbolcunun paylaşımı binlerce kez görüntülenirken, takipçiler geçmiş olsun dileklerini iletti.

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