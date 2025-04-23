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Ligler ertelenecek mi? TFF'den deprem açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, İstanbul’da meydana gelen depremin ardından lig maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı. UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde konuşan Otyakmaz, önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 21:33 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 21:33
Ligler ertelenecek mi? TFF’den deprem açıklaması

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Deprem sonrası kamuoyunda oluşan belirsizlik hakkında konuşan Otyakmaz, "Öyle bir belirsizlik var gibi gözüküyor ama bizim öyle bir kararımız yok. Liglerimiz planlandığı gibi devam edecek. Olağanüstü bir şey olur, il güvenlik kurulundan bir tavsiye gelirse ayrıca değerlendiririz. Şu anda programımızda devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz, yaşanan sarsıntının zamanlamasına da dikkat çekerek; "Ülkemize, şehrimize geçmiş olsun. Böyle bir günde olması da bizi gerçekten üzdü. Allah'tan tatildi, çocuklar sokaktaydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." sözlerini sarf etti.

Otyakmaz, UEFA ile yapılan iş birliklerine de değinerek İstanbul'un futbol dünyasındaki önemini vurgulayarak; "2026'da bir final karşılaşmamız var. 2027'de bir final ve 2032'de Avrupa Şampiyonası organize edilecek. Gelişlerimiz ve gidişler çok olacak. UEFA ve TFF arasındaki görüşmelerde İstanbul'da bir merkezin olmasının çok iyi olacağı konuşuldu. Yarın açılışı yapılacak, bugün de gala yemeğindeyiz." dedi.

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