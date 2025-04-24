SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 189. bölümde yüreklere dokunan an!

Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 189’uncu bölümüne, Holofira Hatun’un kalbinden yükselen hakikatin izinde Müslüman olma kararı damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 08:42 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 08:42
Kuruluş Osman 189. bölümde yüreklere dokunan an!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Orhan Bey'in, "Bacım bu zamandır bizimleymiş… Alaeddin olsa şimdi nasıl sevinirdi…" sözleriyle başlayan konuşma, gönüllere dokunan bir iç yolculuğun kapısını araladı.

Elindeki haça uzun uzun bakan Holofira, yaşadığı iç hesaplaşmayı şu sözlerle dile getirdi: "Orhan, ben kendimle yüzleşiyorum… Uzun zamandır kendimi arıyormuşum aslında."

"BU AŞK KALBİME DÜŞMÜŞKEN, BU HAÇI BOYNUMDA TAŞIYAMAM"

Orhan Bey'in şaşkın bakışları eşliğinde konuşmasına devam eden Holofira, Yunus Emre'nin kendilerine anlattığı aşkı hatırlattı: "Ben bu aşkı sadece sana duyduğum sanmıştım… Ama içimde başka bir aşk daha varmış." Holofira, yaşadığı bu derin değişimi bir karar hâline getirdi ve boynundaki haçı kastederek şu cümleyi kurdu: "Bu aşk kalbime düşmüşken, bu haçı boynumda taşıyamam."

Ardından Orhan Bey'e dönerek Müslüman olmak istediğini açıkladı. Bu karar karşısında gözyaşlarına hâkim olamayan Orhan Bey, Holofira'ya sarılarak, "Dünyaları verdin sen bana…" diyerek duygularını dile getirdi.

Akşam yemeği için Osman Bey'in çadırına gelen ikili, sofraya oturduklarında Orhan Bey, "Baba, Holofira'nın size söyleyeceği mühim bir havadis vardır" sözleriyle sözü Holofira'ya bıraktı. Holofira Hatun, Osman Bey ve Bala Hatun'un huzurunda Müslüman olmak istediğini ifade etti. Ardından Osman Bey'in karşısına geçip elini göğsüne koyarak Kelime-i Şehadet getirdi.

Osman Bey, bu tarihi kararı "Allah daim eylesin… Gayrı sana yaraşır bir isim gerek" sözleriyle karşıladı. Bu sözlerle Holofira artık Nilüfer Hatun adını aldı. Bala Hatun ise Nilüfer Hatun'a Müslüman bir Türk kadınına yakışan zarif bir başlık hediye etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', bu sahnesiyle seyircinin kalbine dokunmayı başardı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi! Artçı sarsıntılar devam ediyor
Başkan Erdoğan sahada: AFAD’daki kriz merkezinde brifing! Devletin tüm birimleri 7/24 teyyakuzda
Borsa İstanbul
Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da hava nasıl olacak?
Türkiye Yüzyılı Osaka’da: Japonya’da Türk pavilyonuna büyük ilgi!
İstanbul’da deprem kabusu: Kabineden ortak açıklama! Son durum ne? | Tüm birimler alarmda
Koza Altın
13 saniyelik kabus: İstanbullular sokağa döküldü! Vatandaşlar park ve bahçelerde toplandı
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun 23 Nisan’da verdiği ilk konseri dinledi
Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti
Başkan Erdoğan’dan İstanbul depremi açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum bulunmuyor
Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan kabulü: Külliye’de çocukları ağırladı
Son depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kumburgaz fayına dikkat! Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı!
İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada
Dünya son dakika koduyla duyurdu canlı takip ediyor! İstanbul’da peş peşe depremler
A Spor canlı yayınında İstanbul depremi: Sakinliğinizi koruyun
İstanbul 6,2 ile sallandı! Vatandaşlara kritik uyarı: İşte deprem anında yapılması gerekenler
ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler
İstanbul’da deprem fırtınası: Vatandaşlar sokağa döküldü canlı yayında panik anları
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba