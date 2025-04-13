Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi linkten izlenir? Canlı yayın bilgileri

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Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, deplasmanda üç puan arayacak.

Fotoğraflar: AA Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun resmi platformları olan beIN Connect ve TOD TV üzerinden de maçı canlı izleyebilecek. 🔗 MAÇI İZLEMEK İÇİN RESMİ YAYINCI BAĞLANTILARI - beIN Connect - TOD TV