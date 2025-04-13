Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi linkten izlenir? Canlı yayın bilgileri

Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, deplasmanda üç puan arayacak.
Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, deplasmanda üç puan arayacak.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun resmi platformları olan beIN Connect ve TOD TV üzerinden de maçı canlı izleyebilecek.
🔗 MAÇI İZLEMEK İÇİN RESMİ YAYINCI BAĞLANTILARI
- beIN Connect
- TOD TV
Maçta düdüğü Yasin Kol çalacak. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Bahtiyar Birinci üstlenirken, dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olacak. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan stat ise Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu olacak.
🟢 Sivasspor İlk 11: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj
🟡 Fenerbahçe İlk 11: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko