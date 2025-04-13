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Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi linkten izlenir? Canlı yayın bilgileri

Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! 13 Nisan 2025 Pazar akşamı oynanacak olan Sivasspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 19:37 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 19:37
Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi linkten izlenir? Canlı yayın bilgileri

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Süper Lig'de kritik haftalara girilirken, Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, deplasmanda üç puan arayacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun resmi platformları olan beIN Connect ve TOD TV üzerinden de maçı canlı izleyebilecek.

🔗 MAÇI İZLEMEK İÇİN RESMİ YAYINCI BAĞLANTILARI

- beIN Connect

- TOD TV

Maçta düdüğü Yasin Kol çalacak. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Bahtiyar Birinci üstlenirken, dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olacak. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan stat ise Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu olacak.

🟢 Sivasspor İlk 11: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj

🟡 Fenerbahçe İlk 11: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

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