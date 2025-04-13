Bursaspor şampiyon olarak 2. Lig’e yükseldi! Geri gelerek kazandılar

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede Artvin Hopaspor, 27. dakikada Alperen'in golüyle öne geçti. Bu gole 43. dakikada Furkan Sakı'nın kaydettiği golle karşılık veren Bursaspor, skoru dengeledi.
Maçın son bölümlerine doğru baskısını artıran yeşil-beyazlı ekip, 83. dakikada Muhammet Demir'in golüyle skoru 2-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Bursaspor, sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu resmen ilan etti.Maç sonunda oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.