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Bir Gece Masalı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Benim de bir planım var!

Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı Bir Gece Masalı’nın merakla beklenen 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Canfeza’nın “Benim de bir planım var” sözleri merak uyandırdı. İşte Bir Gece Masalı 29. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 16:08 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 16:08
Bir Gece Masalı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Benim de bir planım var!

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Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Evi terk eden Mahir, ayrılığa 3 gün dayanabildi. Evin köşesinde Canfeza'dan gizlice arabada uyuyan Mahir, ona göz kulak olmaya devam ederken genç kadın da kocasını eve döndürmek için çeşitli taktikler denedi. Kapıya biri geldi ve yalnız kalmaya korkuyor numarası yapan Canfeza sonunda Mahir'i eve döndürmeyi başardı. Ancak ikili arasında buzlar tam erimedi. Babasının kayıp videosunun peşine düşen Mahir, cinayetin bilinmeyenleri çözmeye kararlıdır. Handan, Kürşat'ın Ozan ise Canfeza'nın evliliğini parçalamak için planlarını uygulamaya ayrı ayrı devam ettiler.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ferman, Efsane'yi kaçırmak için Süreyya ile harekete geçti. Afet Hanım da işin içine dahil olmasıyla işler iyice karıştı. Süreyya, Ferman'ın Afet Hanım'ın öz oğlu olmadığını sırrını sonunda ağzından kaçırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ozan, Mahir ile arası hala açık olan Canfeza'yı yeni kreasyonunu tanıtmak için düzenlediği lansman gecesine davet etti. Hatta bununla da kalmayıp yıldız elbisesini giyip podyuma çıkması için onu yüreklendirdi. Ancak aynı elbiseyi giymesi için Handan da Sare'ye söz verdi. Elbiseyi Canfeza'nın giyip podyuma çıkması krize sebep oldu. Kürşat'a ders vermek isteyen Handan ise tuvalete giden Gülizar'ı yaraladı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mahir ise defileye gelerek Canfeza'ya podyumdan inmesini söyledi.

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