Bir Gece Masalı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Benim de bir planım var!

Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Evi terk eden Mahir, ayrılığa 3 gün dayanabildi. Evin köşesinde Canfeza'dan gizlice arabada uyuyan Mahir, ona göz kulak olmaya devam ederken genç kadın da kocasını eve döndürmek için çeşitli taktikler denedi. Kapıya biri geldi ve yalnız kalmaya korkuyor numarası yapan Canfeza sonunda Mahir'i eve döndürmeyi başardı. Ancak ikili arasında buzlar tam erimedi. Babasının kayıp videosunun peşine düşen Mahir, cinayetin bilinmeyenleri çözmeye kararlıdır. Handan, Kürşat'ın Ozan ise Canfeza'nın evliliğini parçalamak için planlarını uygulamaya ayrı ayrı devam ettiler.