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Esra Erol'da aranıyordu! Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait? Anne Rabia adli tıpa örnek verecek

7 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Fatih Aydın’ın akıbeti hâlâ belirsizliğini korurken, Küçükçekmece’de bulunan çürümüş ceset umutları korkuya çevirdi. Çürümüş cesedin 7 Temmuz 2024 yılından beri kayıp olarak aranan Fatih Aydın’a ait olabileceği değerlendiriliyor. Polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken anne Rabia Aydın’ında adli tıpa gidip örnek vereceği bildirildi.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 01:21 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 01:30
Esra Erol’da aranıyordu! Küçükçekmece’de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın’a mı ait? Anne Rabia adli tıpa örnek verecek

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Rabia Aydın; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi.

Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait?

Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait? (Ekran Görüntüsü)Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait? (Ekran Görüntüsü)

Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan Fatih Aydın'dan aylardır haber yok. Fatih Aydın'ın telefon kayıtlarının silinmesi ve ailesinin olayla ilgili bazı bilgileri gizlediğine dair iddialar bulunuyordu.

Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait? (Ekran Görüntüsü)Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait? (Ekran Görüntüsü)

Esra Erol, anne Rabia Aydın ve diğer aile üyelerine gizledikleri bir şey olup olmadığını sorsa da henüz somut bir sonuca ulaşılamadı.

Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait? (Ekran Görüntüsü)Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait? (Ekran Görüntüsü)

CESET FATİH AYDIN'A MI AİT?

İstanbul Küçükçekmece'de boş bir arazideki metruk binada neredeyse iskelet haline gelmiş bir erkek cesedi bulundu. Ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait? (Ekran Görüntüsü)Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait? (Ekran Görüntüsü)

ANNE RABİA AYDIN ADLİ TIPA GİDECEK

Çürümüş cesedin 7 Temmuz 2024 yılından beri kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken anne Rabia Aydın'ında adli tıpa gidip örnek vereceği bildirildi.

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