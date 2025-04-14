Esra Erol’da aranıyordu! Küçükçekmece’de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın’a mı ait? Anne Rabia adli tıpa örnek verecek

Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan Fatih Aydın 'dan aylardır haber yok. Fatih Aydın'ın telefon kayıtlarının silinmesi ve ailesinin olayla ilgili bazı bilgileri gizlediğine dair iddialar bulunuyordu.

Küçükçekmece'de bulunan çürümüş ceset Fatih Aydın'a mı ait? (Ekran Görüntüsü)

Esra Erol, anne Rabia Aydın ve diğer aile üyelerine gizledikleri bir şey olup olmadığını sorsa da henüz somut bir sonuca ulaşılamadı.