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Nursel ile Mutfak Bahane'de kıyasıya rekabet!

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00’te atv'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025
Nursel ile Mutfak Bahane’de kıyasıya rekabet!

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Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Cuma finali için özenle giyinen gelinler ve kayınvalideleri şıklıkta birbirleri ile yarıştılar. El lezzetlerini yarıştırmadan önce kıyafetlerini ve takılarını yarıştıran gelinler göz doldurdu.

ÇEKİŞMELİ FİNAL!
Cuma günü 20 bileziğin sahibi olmak için kıyasıya yarışan çiftler finali iple çekti. Finalde sevinenler ise aynı puanı alarak bilezikleri paylaşan Seda-Harun ile Nazlı-Yavuz çiftleri oldu. Hafta boyunca düşük puanlar alan Oya ve Dursun çifti ise yarışmaya veda etti. Nursel Ergin elenen çifte, teşekkür etti.

Beyler çocuklarla ilgilenirken eşlerin sosyal medya için video çekmeleri stüdyoyu ikiye böldü. Çocuklar ile en çok kendilerinin ilgilendiğini söyleyen beyler isyan etti.

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