Gönül Dağı 174. bölüm full izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm tek parça izleme linki

Gönül Dağı dizisi bu akşam yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Seyirciler, Gönül Dağı 174. bölüm tek parça full HD izleme linkini araştırıyor. Melis Sevinç ve Berk Atan'ın başrollerinde olduğu dizinin yeni bölümü izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Gönül Dağı dizisinde son bölüm neler oldu? İşte konuya dair detaylar…
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?
Amcaoğulları, şoförsüz traktör geliştirme çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Ancak, sipariş ettikleri malzemelerle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Öte yandan, Filiz ve Erkan, evlilik süreciyle ilgili ailelerle görüşmelerine devam ediyor. Adile, çiftin evlilik hazırlıkları için bir süre daha beklemeleri gerektiğini belirtiyor. Fidan, geçmişteki duygularını yeniden hatırlayarak Behçet'e, ilişkilerinin başlangıcındaki gibi bir mektup yazmaya karar veriyor.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Ege Aydan, Erdal Özyağcılar, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Tuna Orhan, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Cemil Şahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Ayşen İnci, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel, Kübra Balcan, Zeynep Bostancı, Sevilay Gültekin, Mehmet Yiğit Uzunal
GÖNÜL DAĞI 174. BÖLÜM FULL İZLE
TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz ⤵
https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi
(Kaynak: Gönül Dağı)