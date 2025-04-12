Gönül Dağı 174. bölüm full izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm tek parça izleme linki

Gönül Dağı dizisi bu akşam yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Seyirciler, Gönül Dağı 174. bölüm tek parça full HD izleme linkini araştırıyor. Melis Sevinç ve Berk Atan'ın başrollerinde olduğu dizinin yeni bölümü izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Gönül Dağı dizisinde son bölüm neler oldu? İşte konuya dair detaylar…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Amcaoğulları, şoförsüz traktör geliştirme çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Ancak, sipariş ettikleri malzemelerle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Öte yandan, Filiz ve Erkan, evlilik süreciyle ilgili ailelerle görüşmelerine devam ediyor. Adile, çiftin evlilik hazırlıkları için bir süre daha beklemeleri gerektiğini belirtiyor. Fidan, geçmişteki duygularını yeniden hatırlayarak Behçet'e, ilişkilerinin başlangıcındaki gibi bir mektup yazmaya karar veriyor.