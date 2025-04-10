Bir Gece Masalı’nın yeni bölümü çok konuşuldu: Canfeza podyuma çıktı Mahir defileyi bastı

"Bir Gece Masalı" önceki akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Dizinin yayınlanan son bölümünde şunlar yaşandı; Evi terk eden Mahir, ayrılığa 3 gün dayanabildi. Evin köşesinde Canfeza'dan gizlice arabada uyuyan Mahir, ona göz kulak olmaya devam ederken genç kadın da kocasını eve döndürmek için çeşitli taktikler denedi. Kapıya biri geldi ve yalnız kalmaya korkuyor numarası yapan Canfeza sonunda Mahir'i eve döndürmeyi başardı. Ancak ikili arasında buzlar tam erimedi.



KRİZ ÇIKTI!

Ozan, Mahir ile arası hala açık olan Canfeza'yı yeni kreasyonunu tanıtmak için düzenlediği lansman gecesine davet etti. Hatta bununla da kalmayıp yıldız elbisesini giyip podyuma çıkması için onu yüreklendirdi. Ancak aynı elbiseyi giymesi için Handan da Sare'ye söz verdi. Elbiseyi Canfeza'nın giyip podyuma çıkması krize sebep oldu. Kürşat'a ders vermek isteyen Handan ise tuvalete giden Gülizar'ı yaraladı. Mahir ise defileye gelerek Canfeza'ya podyumdan inmesini söyledi.

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