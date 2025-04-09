Kuruluş Osman 187. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça HD izleme linki

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölümüyle Atv ekranlarına geliyor. Her hafta Çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 187. bölümü ile seyircisiyle buluşuyor. Kuruluş Osman yeni bölümü tek parça full HD izlemek isteyenler, Atv canlı yayın bilgilerini araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte dizi hakkında bilgiler…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey, Esenbike'nin kurduğu oyunu bozarak Ulugan'la yaptığı gizli düzeni ortaya çıkarır. Bu hamle sonrası Esenbike, Osman Bey'e açıkça düşmanlık ilan eder ve büyük bir saldırı için müttefiklerini harekete geçirir. Osman Bey ise Türkmen beylerini yanına alarak hem obasını geri almak hem de düşmanlarını alt etmek için mücadeleye başlar. Ancak içeriden ve dışarıdan gelen tehditler işini zorlaştırır.

Öte yandan Bala Hatun, kızı Halime'ye ulaşmak için umut arar. Kurtardığı fakat ağır yaralı olan rahibenin gerçekleri söyleyebilmesi için Alaeddin Bey çeşitli ilaçlar hazırlar. Rahibenin konuşup konuşamayacağı ve Poena'nın Halime'nin kimliğini öğrenip öğrenmeyeceği büyük merak konusu.