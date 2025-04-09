Kuruluş Osman 187. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça HD izleme linki

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yeni bölümüyle Atv ekranlarına geliyor. Her hafta Çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 187. bölümü ile seyircisiyle buluşuyor. Kuruluş Osman yeni bölümü tek parça full HD izlemek isteyenler, Atv canlı yayın bilgilerini araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte dizi hakkında bilgiler…
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey, Esenbike'nin kurduğu oyunu bozarak Ulugan'la yaptığı gizli düzeni ortaya çıkarır. Bu hamle sonrası Esenbike, Osman Bey'e açıkça düşmanlık ilan eder ve büyük bir saldırı için müttefiklerini harekete geçirir. Osman Bey ise Türkmen beylerini yanına alarak hem obasını geri almak hem de düşmanlarını alt etmek için mücadeleye başlar. Ancak içeriden ve dışarıdan gelen tehditler işini zorlaştırır.
Öte yandan Bala Hatun, kızı Halime'ye ulaşmak için umut arar. Kurtardığı fakat ağır yaralı olan rahibenin gerçekleri söyleyebilmesi için Alaeddin Bey çeşitli ilaçlar hazırlar. Rahibenin konuşup konuşamayacağı ve Poena'nın Halime'nin kimliğini öğrenip öğrenmeyeceği büyük merak konusu.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 187. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey, obasını geri alarak yeni bir düzen kurmak üzere adımlarını hızlandırıyor. Hasan Alp ve Koca Bey gibi önemli Türkmen beylerinin desteğini alan Osman Bey'in gücü artarken, uçlarda tehlike büyümeye devam ediyor.
Esenbike ve Sargun'un ölümü sonrası Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, intikam talebiyle gelir. Osman Bey'den bir kızı ve bir oğlunu isteyen Kuçar, yeni bir krizin fitilini ateşler. Osman Bey ise bu tehdide karşı durmak ve masum olduğunu kanıtlamak zorundadır.
Ezeli düşman Sofia'ya, Konstantinopol'den Komutan Claudius'un gelişiyle destek gelir. Claudius'un Osman Bey'e karşı hain bir planı vardır ve bu planı hayata geçirmek için harekete geçer.
Hanedan içinde ise huzursuzluk baş gösterir. Orhan ve Alaeddin Bey arasında başlayan anlaşmazlık büyürken, bu kardeş kavgası gelecekteki dengeleri tehdit etmeye başlar.
Sofia bu kez Halime'yi hedef alır ve onu büyük bir tuzağın ortasında bırakır. Ancak Halime, gerçekleri öğrenerek Sofia'yla yüzleşmeye kararlıdır. Herkesin kaderini etkileyecek bu karşılaşmada Halime nasıl bir adım atacak?
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Devrim Saltoğlu (Ulugan), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Alma Terzic (Sofia), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Murat Göçmez (Altuga), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Asya Ağca (Halime), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun), Ayça İnci (Esenbike), Ali Öner (Sargun)
9 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane (Canlı Yayın)
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kuruluş Osman – 187. Bölüm (Yeni Bölüm)
(Kaynak: Atv, Kuruluş Osman)