REYTİNG SONUÇLARI 9 NİSAN 2025 | Kuruluş Osman ile Eşref Rüya’nın Total ve AB reyting sonuçları belli oldu mu?

9 Nisan Çarşamba akşamının reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla takip ediliyor. Akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerle buluşarak her iki kategoride de en fazla ilgi gören yapımları ortaya koyuyor. Peki Dün akşam reyting birincisi kim oldu? İşte sonuçlar!