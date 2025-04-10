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REYTİNG SONUÇLARI 9 NİSAN 2025 | Kuruluş Osman ile Eşref Rüya'nın Total ve AB reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen ATV'de "Kuruluş Osman", Star TV'de "Sahipsizler" ve Kanal D'de "Eşref Rüya" gibi diziler ekranlara geldi. Peki 9 Nisan Çarşamba günü izleyiciler hangi yapımları tercih etti? İşte zirvenin sahibi…

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:02
REYTİNG SONUÇLARI 9 NİSAN 2025 | Kuruluş Osman ile Eşref Rüya’nın Total ve AB reyting sonuçları belli oldu mu?

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9 Nisan Çarşamba akşamının reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla takip ediliyor. Akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerle buluşarak her iki kategoride de en fazla ilgi gören yapımları ortaya koyuyor. Peki Dün akşam reyting birincisi kim oldu? İşte sonuçlar!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

9 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam ATV'de "Kuruluş Osman", Star TV'de "Sahipsizler", Kanal D'de "Eşref Rüya" ve TV8'de "Survivor" gibi ilgiyle izlenen yapımlar ekrana geldi. Reyting sonuçları ise henüz açıklanmadı. Sonuçlar duyurulduğunda hemen paylaşılacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

10 NİSAN BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV: Başka Bir Güm

TRT 1: Legia Varşova-Chelsea UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması (19:45)

Tottenham-E. Frankfurt UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması (22:00)

Kanal D: İnci Taneleri

Star Tv: Hababam Sınıfı Güle Güle

Show Tv: Siyah Kalp