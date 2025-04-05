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Ceylan 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Böbreğini mi almışlar oğlumun?

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Sustalı Ceylan, dün ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Ceylan’ın “Böbreğini mi almışlar oğlumun” sözleri damga vurdu. İşte Sustalı Ceylan 2. bölüm fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 13:58
Ceylan 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Böbreğini mi almışlar oğlumun?

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atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Sustalı Ceylan dün yayınlanan ilk bölümüyle beğeni topladı. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Sustalı Ceylan 2. bölüm fragmanı yayınlandı

"YÜREK BURKAN BİR ANNE HİKAYESİ"

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Sustalı Ceylan, dün ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizi, genç yaşta zorla evlendirilmiş bir kadın olan Ceylan'ın hayata tutunma mücadelesini anlatıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ceylan, kaba ve sorumsuz kocası Necmi'ye sadece oğlu Yusuf için katlanıyor. Küçük Yusuf, yaşına göre çok olgun ve sevgi dolu bir çocuk. Evdeki tek destek, Necmi'nin vicdanlı babası Veysi. Ceylan, gündüzleri temizlik yaparak para kazanıyor, geceleri ise gizlice sağlık meslek yüksekokuluna gidiyor. Hem evine bakıyor hem de hayalinin peşinden koşuyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bir gün, yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Atmaca Bekri'nin sevgilisinin evinde çalışmaya başlıyor. Burada hem temizlik yapıyor hem de yaşlı bir kadına bakıyor. Beklenmedik bir anda Ferhat'la tanışıyor. Ferhat, Atmaca Bekri'nin sağ kolu ve Ceylan'dan ilk görüşte etkileniyor. Ancak bölüm sonunda herkesi derinden sarsan bir olay yaşanıyor: Küçük Yusuf, babası yüzünden organ mafyasının eline düşüyor ve böbreği çalınıyor. Bu sırada Ferhat'ın yanında çalışan Ceylan çocuğunu bulmak için Ferhat'tan destek alıyor.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Dizinin yeni bölüm fragmanında Ceylan, çocuğunun böbreğini kocasının sattığını öğrenince adeta yıkılıyor. Gelecek bölümde neler olacağı ise büyük merak uyandırdı.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Sustalı Ceylan, güçlü hikayesi ve duygusal sahneleriyle 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de atv'de!

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