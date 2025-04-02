Fenerbahçe - Galatasaray YAYIN BİLGİLERİ || ZTK derbisi saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri bir kez daha sahne alıyor. Tribünlerin dolacağı, ekranların başında milyonların kitleneceği, tansiyonun ilk düdükle birlikte yükseleceği bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor.
Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri bir kez daha sahne alıyor. Tribünlerin dolacağı, ekranların başında milyonların kitleneceği, tansiyonun ilk düdükle birlikte yükseleceği bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor.
📍 Tarih: 2 Nisan 2025, Çarşamba
⏰ Saat: 20:45
📺 Kanal: ATV (Canlı Yayın)
Derbinin adresi: Ülker Stadyumu - Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi
Fenerbahçe, kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybettikten sonra moral arıyor. Fenerbahçe ise seyircisi önünde galip gelip yarı finale adını yazdırmak istiyor. Kupa mücadelesi, bu kez her zamankinden daha çetin geçecek.
İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Talisca
Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata
Türkiye Futbol Federasyonu henüz resmi atamayı açıklamadı. Hakem isminin önümüzdeki saatlerde duyurulması bekleniyor.