Kupada dev maç! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri ve tüm detaylar

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor. 'Türkiye'nin Kupası' uzun yıllar sonra dev bir eşleşmeye sahne oluyor. Yarı finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor. 'Türkiye'nin Kupası' uzun yıllar sonra dev bir eşleşmeye sahne oluyor. Yarı finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.
403. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yapacakları derbiyle tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.
KUPADA GALATASARAY ÜSTÜN
İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.
Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.
Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.
Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.
BAŞKANLARIN KARNESİ
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi başkanlar nezdinde Dursun Özbek'in Ali Koç'a karşı üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, derbi heyecanını bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşayacak.
İki başkandan Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez Galatasaray'a rakip olurken, Dursun Özbek ise ilk başkanlık döneminde kupada Fenerbahçe derbisine tanık olmuştu.
2015-2016 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.
Ali Koç'un başkanlığında 3 kez kazandı
Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 14 Galatasaray derbisi yaşadı.
Bu derbi maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 5 mücadeleden galip ayrıldı. Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 10, sarı-kırmızılılar ise 17 kez gol sevinci yaşadı.
Özbek 13 Fenerbahçe derbisi gördü
Galatasaray Kulübünde iki farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek, 13 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.
Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.
Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 kez de berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı.
Haziran 2022'de yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 7 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 6 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Turkcell Süper Kupa'daki tek karşılaşma ise ilk dakikada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 13 Fenerbahçe derbisinde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 2'si hükmen galibiyette atılmak üzere 14 gol kaydederken, sarı-lacivertliler rakibine 6 golle karşılık verdi.
Ali Koç-Dursun Özbek rekabeti
Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu süreçte Süper Lig'de 6, Süper Kupa'da ise 1 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı. Lig maçlarında sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 kez kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı.
Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe, 19 yaş altı takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi.
Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 2'si hükmen kazanılan maçta olmak üzere toplam 12 golüne, sarı-lacivertliler 2 golle karşılık verebildi.
REKABETTE İLGİNÇ NOTLAR
Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 116 yılı geçen rekabetinde birçok ilginç olaya tanık olundu.
Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar, tarihlerinde yarın 403. kez karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakası, Ülker Stadı'nda yapılacak.
İki takımın 1 asırdan fazla süren rekabetinde ilk golü, Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.
17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.
Şanlıurfa'da "Bir dakikalık derbi" oynandı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesi sadece bir dakika sürdü.
Sarı-lacivertli ekip, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 19 Yaş Altı Takımı'yla çıktı. Tam kadroyla Şanlıurfa'ya gelen sarı-kırmızılılar, 1. dakikada Icardi'yle müsabakada 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, golün ardından yönetimin kararıyla oyuncuları sahadan çekti ve Galatasaray karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı.
En az ve en çok seyircili maçlar
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.
İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, biletsiz 14 kişi izledi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.
Rekabetin golcüleri
Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.
Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.
Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.
Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.
Turgay Şeren'in rekoru
Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait.
A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.
Özlem dolu yıllar
İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.
Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi. Fenerbahçe, 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te taraftarlarına 1-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi.
Galatasaray ise 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı müsabaka sonrası tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Heyecanı iki takımda da yaşayanlar
Birçok oyuncu, futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.
Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:
Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Emre Mor, Michy Batshuayi.
En çok görülen sonuç: 1-0
İki takımın 116 yıllık geçmişinde, geride kalan 402 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda tam 75 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 49 kez 2-1'lik skor alındı.
En gollü maçlar
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.
Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.
Yarıda kalan maç ve tarihi kavga
Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı, futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.
Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.
Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.
Bu cezalardan en karlı çıkan takım olan Beşiktaş, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.
Yabancı hakemler
Rekabetin geçmişinde yabancı hakemler görev yaptı.
Bunlar arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor.
İki takım arasında bu sezonki son derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic, 55 yıl sonra derbide düdük çalan ilk yabancı hakem oldu.
Rekabet dostlukla güzel
Rekabetin 116 yıllık geçmişinde pek çok centilmenlik gösterisi yaşandı.
İki kulüp arasındaki rekabette son yıllarda artan gerilime rağmen geçmişte futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı.
Spor tarihçilerinin derlemelerine göre, bir derbi öncesi Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara, "Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim." diye haber göndererek maçın ertelenebileceğini iletti.
Fenerbahçe'nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden sonra, 20 Ekim 1914'te yapılan erteleme maçında sarı-lacivertli rakibini 6-1 yendi.
Beraber ev kiralıyorlardı
Aynı kaynaklara göre, rekabetin yeni başladığı dönemlerde Galatasaray ile Fenerbahçe sporcuları, ortak kiraladıkları evde kalıyordu.
İki takım sporcuları geceleri bir araya gelerek sohbet ediyordu. Yine bir gece sohbetin koyulaştığı sırada Galatasaray'dan Ali Sami Yen, Fenerbahçelileri, "Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen." diye uyardı.
Ertelemeyi önerdiler
Rakipler arasında 17 Kasım 1922'de yapılan maç öncesinde ilginç bir durum yaşandı.
Bu tarihte Kadıköy'de iki takımın maçı vardı. Maç öncesi günlerce yağan yağmur sahayı adeta göle çevirmişti. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray Kulübüne telefon ederek, "Saha çok kötü, maçı erteleyelim." dedi. Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin, bunun üzerine, "Anamız bizi bugün için doğurdu Galip Bey. Gelip maçı oynayacağız." diye cevapladı. Galatasaray, Kadıköy'e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Bilerek kaçırılan penaltı
Rakiplerin 23 Ocak 1925'te Taksim Stadı'nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti.
Karma takım: "FenerSaray"
Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar.
Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.
Canaydın'dan centilmenlik dersi
Son yıllarda iki takım arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken, Galatasaray Kulübünün merhum başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla alkış aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de rakibine 6-0'lık sonuçla tarihi hezimete uğradığı maçta, başkan sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisini izleyen Özhan Canaydın'ın, rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması, müsabakaya damgasını vurdu.
Merhum Canaydın, bu centilmenlik gösterisi nedeniyle camiasından bazı tepkiler görse de Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. Özhan Canaydın ayrıca, bu davranışı nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Fair Play Sportif Davranış Ödülü'nü aldı.
İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor.
Rekabette 30 yılı kapsayan son 64 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, maçında ilk golü atan takım sadece 6 kez mağlup oldu.
Söz konusu dönemde Galatasaray, ilk golü attığı 23 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 26 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasında yapılan son 80 resmi müsabakanın 12'si gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 8'inde ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.
Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da 22 Mart 2006 tarihinde ilk golü attığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibe 3-2 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 80 resmi müsabakanın 13'ü golsüz eşitlikle sona erdi.
Galatasaray kupa maçlarında çoğunlukla ilk golü atan taraf oluyor
Sarı-kırmızılı ekip, son 30 yılda Fenerbahçe ile oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında çoğunlukla ilk golü atan taraf olmayı başarıyor.
Söz konusu 16 karşılaşmanın 10'unda ilk golü atan taraf olan Galatasaray, bu maçların 8'ini kazandı (Hükmen 3-0 kazanılan maçta Mauro Icardi'nin golü dahil). Son 30 yılda Fenerbahçe'ye karşı ilk golü attığı kupa maçlarını kaybetmeyen Galatasaray, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe ise bu maçlarda 4 kez ilk golü atan takım oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 2 kez de rakibiyle berabere kaldı.
Son 30 yılda iki takım arasında oynanan kupa maçları, 2 kez golsüz beraberlikle sonuçlandı.
KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 52'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 64 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 386 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 64 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.
Ligde oynanan son derbide 7 sarı çıktı
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon RAMS Park'ta oynanan derbide hakem 7 kez sarı kartına başvurdu.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçeli futbolculara 2, Galatasaraylılara da 5 sarı kart gösterildi.
Son 10 derbide kart raporu
Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 4 kırmızı, 32 sarı kartla cezalandırıldı.
Galatasaray'a ise aynı süreçte kırmızı kart gösterilmezken, 45 sarı kart gösterildi.
DERBİNİN KADERİ KALECİLERİN ELLERİNDE
Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve Fenerbahçe'de ikinci sezonunu yaşayan Dominik Livakovic'in performansı derbinin sonucu için önemli olacak.
Muslera ve Livakovic'in oynamaması halinde forma bekleyen Günay Güvenç ile İrfan Can Eğribayat bu sezon görev aldıkları maçlarda takımlarına destek vermeye çalıştı.
Muslera'nın derbilerde deneyimi yüksek
Galatasaray'ın 38 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera, derbilerdeki deneyimiyle öne çıkıyor.
2011-2012 sezonundan beri sarı-kırmızılı takımda forma giyen Muslera, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde toplam 63 maçta 28 galibiyet, 16 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu derbilerde toplamda 62 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, 25 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.
Muslera, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 33 maçta ise 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli kaleci, söz konusu maçlarda da 26 gole engel olamazken, 15 müsabakada gole izin vermedi.
Muslera, bu sezon 8 maçta gol yemedi
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon ligde 27 maçta 8 kez kalesinde gole izin vermedi.
Bu sezon çıktığı bütün Avrupa maçlarında gol yiyen Fernano Muslera, Beşiktaş'la oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında da kalesinde 5 gol görmüştü.
Günay Güvenç, bu sezon 10 maça çıktı
Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, bu sezon 10 maçta takımının kalesini korudu.
Muslera'nın cezalı olduğu ilk 3 UEFA Avrupa Ligi maçında ve AZ Alkmaar ile oynanan son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında görev alan tecrübeli kaleci, söz konusu karşılaşmalarda toplam 8 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 kez sonradan oyuna giren tecrübeli kaleci, bu karşılaşmalarda 1 kez kalesinde golü gördü. Görev aldığı 3 Türkiye Kupası maçında 3 gol yiyen Günay, bu sezon Süper Lig'de oynadığı tek maç olan ve hükmen kazandıkları Adana Demirspor müsabakasında da kalesini gole kapadı.
Livakovic, Galatasaray'a karşı çıktığı 3 maçın 2'sinde gole izin vermedi
Galatasaray karşısında toplamda 3 derbide oynayan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, söz konusu karşılaşmaların 2'sinde gol yemedi.
Livakovic, geçen sezon ligde Ülker Stadı'nda 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta ilk kez Galatasaray karşısında görev aldı. Hırvat kaleci, sarı-kırmızılılar karşısında ikinci maçına ise geçen sezon RAMS Park'ta 1-0 kazandıkları karşılaşmada çıktı.
Galatasaray'a karşı ilk iki derbide gol yemeyen Livakovic, bu sezonun ilk yarısında mağlup oldukları karşılaşmada ise 3 golü kalesinde gördü.
Livakovic, bu sezon 9 karşılaşmada gol yemedi
Dominik Livakovic, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmaya çıktı.
Hırvat kaleci, bu sezon Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 karşılaşmaya çıktı. Avrupa'daki maçlarda kalesini gole kapatamayan 30 yaşındaki Hırvat file bekçisi, ligde ise 9 müsabakada gol yemedi.
Livakovic, bu sezon sahaya çıktığı 27 maçta toplam 31 golü kalesinde gördü.
İrfan Can, Galatasaray'a karşı 2 derbide oynadı
İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı 2 derbide forma giydi.
Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 26 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı ilk defa 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0 yenildikleri maçta sahaya çıktı. Son olarak da bu sezon ligin 25. haftasındaki derbide forma giyen İrfan Can, söz konusu maçta gol yemedi.
Kaleci İrfan Can Eğribayat, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 17 karşılaşmaya çıktı.
Bu sezon 10 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası müsabakasına çıkan İrfan Can Eğribayat, söz konusu müsabakalarda toplam 17 golü kalesinde gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht, Olimpik Lyon ve penaltılara giden Rangers maçlarında gol yemeyen İrfan Can, Süper Lig'de de Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Galatasaray ve Onvo Antalyaspor'a karşı kalesini gole kapattı.
MUHTEMEL 11'LER
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final maçında, takımların sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;
FENERBAHÇE : İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred (Amrabat), Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.
GALATASARAY : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen.