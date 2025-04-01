Kupada dev maç! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri ve tüm detaylar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi başkanlar nezdinde Dursun Özbek'in Ali Koç'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, derbi heyecanını bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşayacak. İki başkandan Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez Galatasaray'a rakip olurken, Dursun Özbek ise ilk başkanlık döneminde kupada Fenerbahçe derbisine tanık olmuştu. 2015-2016 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Ali Koç'un başkanlığında 3 kez kazandı Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 14 Galatasaray derbisi yaşadı. Bu derbi maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 5 mücadeleden galip ayrıldı. Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 10, sarı-kırmızılılar ise 17 kez gol sevinci yaşadı. Özbek 13 Fenerbahçe derbisi gördü Galatasaray Kulübünde iki farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek, 13 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü. Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 kez de berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Haziran 2022'de yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 7 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 6 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Turkcell Süper Kupa'daki tek karşılaşma ise ilk dakikada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 13 Fenerbahçe derbisinde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 2'si hükmen galibiyette atılmak üzere 14 gol kaydederken, sarı-lacivertliler rakibine 6 golle karşılık verdi. Ali Koç-Dursun Özbek rekabeti Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu süreçte Süper Lig'de 6, Süper Kupa'da ise 1 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı. Lig maçlarında sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 kez kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı. Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe, 19 yaş altı takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi. Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 2'si hükmen kazanılan maçta olmak üzere toplam 12 golüne, sarı-lacivertliler 2 golle karşılık verebildi.

Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 116 yılı geçen rekabetinde birçok ilginç olaya tanık olundu. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar, tarihlerinde yarın 403. kez karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakası, Ülker Stadı'nda yapılacak. İki takımın 1 asırdan fazla süren rekabetinde ilk golü, Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi. Şanlıurfa'da "Bir dakikalık derbi" oynandı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesi sadece bir dakika sürdü. Sarı-lacivertli ekip, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 19 Yaş Altı Takımı'yla çıktı. Tam kadroyla Şanlıurfa'ya gelen sarı-kırmızılılar, 1. dakikada Icardi'yle müsabakada 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, golün ardından yönetimin kararıyla oyuncuları sahadan çekti ve Galatasaray karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı. En az ve en çok seyircili maçlar Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, biletsiz 14 kişi izledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti. Rekabetin golcüleri Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor. Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var. Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

Turgay Şeren'in rekoru



Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait.



A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.

Özlem dolu yıllar



İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.



Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi. Fenerbahçe, 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te taraftarlarına 1-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi.



Galatasaray ise 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı müsabaka sonrası tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Heyecanı iki takımda da yaşayanlar



Birçok oyuncu, futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.



Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:



Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Emre Mor, Michy Batshuayi.



En çok görülen sonuç: 1-0



İki takımın 116 yıllık geçmişinde, geride kalan 402 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda tam 75 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 49 kez 2-1'lik skor alındı.



En gollü maçlar



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.



Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.



Yarıda kalan maç ve tarihi kavga



Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı, futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.



Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.



Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.



Bu cezalardan en karlı çıkan takım olan Beşiktaş, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.



Yabancı hakemler



Rekabetin geçmişinde yabancı hakemler görev yaptı.



Bunlar arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor.

İki takım arasında bu sezonki son derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic, 55 yıl sonra derbide düdük çalan ilk yabancı hakem oldu.



Rekabet dostlukla güzel



Rekabetin 116 yıllık geçmişinde pek çok centilmenlik gösterisi yaşandı.



İki kulüp arasındaki rekabette son yıllarda artan gerilime rağmen geçmişte futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı.



Spor tarihçilerinin derlemelerine göre, bir derbi öncesi Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara, "Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim." diye haber göndererek maçın ertelenebileceğini iletti.



Fenerbahçe'nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden sonra, 20 Ekim 1914'te yapılan erteleme maçında sarı-lacivertli rakibini 6-1 yendi.



Beraber ev kiralıyorlardı



Aynı kaynaklara göre, rekabetin yeni başladığı dönemlerde Galatasaray ile Fenerbahçe sporcuları, ortak kiraladıkları evde kalıyordu.



İki takım sporcuları geceleri bir araya gelerek sohbet ediyordu. Yine bir gece sohbetin koyulaştığı sırada Galatasaray'dan Ali Sami Yen, Fenerbahçelileri, "Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen." diye uyardı.



Ertelemeyi önerdiler



Rakipler arasında 17 Kasım 1922'de yapılan maç öncesinde ilginç bir durum yaşandı.



Bu tarihte Kadıköy'de iki takımın maçı vardı. Maç öncesi günlerce yağan yağmur sahayı adeta göle çevirmişti. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray Kulübüne telefon ederek, "Saha çok kötü, maçı erteleyelim." dedi. Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin, bunun üzerine, "Anamız bizi bugün için doğurdu Galip Bey. Gelip maçı oynayacağız." diye cevapladı. Galatasaray, Kadıköy'e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.



Bilerek kaçırılan penaltı



Rakiplerin 23 Ocak 1925'te Taksim Stadı'nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.



Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti.



Karma takım: "FenerSaray"



Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar.



Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.



Canaydın'dan centilmenlik dersi



Son yıllarda iki takım arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken, Galatasaray Kulübünün merhum başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla alkış aldı.



Sarı-kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de rakibine 6-0'lık sonuçla tarihi hezimete uğradığı maçta, başkan sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisini izleyen Özhan Canaydın'ın, rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması, müsabakaya damgasını vurdu.



Merhum Canaydın, bu centilmenlik gösterisi nedeniyle camiasından bazı tepkiler görse de Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. Özhan Canaydın ayrıca, bu davranışı nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Fair Play Sportif Davranış Ödülü'nü aldı.