Kuruluş Osman bu akşam var mı? 2 Nisan Atv yayın akışı belli oldu! Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?

(Kaynak: Kuruluş Osman)

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Osman Bey, Esenbike'nin planını bozar ve Ulugan ile kurduğu düzeni deşifre eder. Bu hamle, Esenbike'nin öfkesini tetikler ve düşmanlığını açıkça ilan etmesine yol açar. Esenbike, tüm müttefiklerini harekete geçirerek büyük bir saldırı hazırlığı yapar. Osman Bey, Türkmen Beyleriyle iş birliği yaparak, hem obasını geri almak hem de düşmanlarını ortadan kaldırmak için harekete geçer. Ancak, bu zorlu mücadelede hem içeriden hem de dışarıdan pek çok tehdit ve tuzak vardır. Osman Bey, düşmanlarının planlarını bir bir alt edip Kayı Obası'nı geri almayı başarabilecek mi?

Bala Hatun, kızı Halime'ye ulaşabilmek için kurtardığı rahibeyi iyileştirmeye çalışıyor. Ancak ağır yaralı olan rahibe, hala gerçekleri anlatacak kadar güçten düşmüş durumda. Alaeddin Bey de rahibeyi iyileştirebilmek için çeşitli ilaçlar hazırlamaktadır. Rahibe gözlerini açıp, gerçekleri söyleyecek mi? Bala Hatun, kızının aslında yanına ne kadar yakın olduğunu fark edebilecek mi? Ayrıca, rahibe ile karşılaşan Poena, Halime'yi tanıyıp, gerçeği öğrenecek mi? Tüm bu soruların cevabı, izleyicileri merak içinde bırakıyor.