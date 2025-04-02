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Kuruluş Osman bu akşam var mı? 2 Nisan Atv yayın akışı belli oldu! Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam yayın akışında yer alıp almayacağı seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. 2 Nisan Çarşamba günü Atv'de yayınlanacak dizi ve programlar da netleşti. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte dizi hakkında bilgiler!

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 10:30 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 10:30
Kuruluş Osman bu akşam var mı? 2 Nisan Atv yayın akışı belli oldu! Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?

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Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 187. bölümü, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin yeni bölümü için heyecan giderek artarken, izleyiciler sabırsızlıkla yeni bölümü bekliyor. Peki Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman? İşte konuya dair bilgiler!

(Kaynak: Kuruluş Osman)(Kaynak: Kuruluş Osman)

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı saat 20:00'da yeni bölümü ile Atv ekranlarında yayınlanıyor. Ancak bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat 20:45'te ATV ekranlarında yayınlanıyor.

(Kaynak: Kuruluş Osman)(Kaynak: Kuruluş Osman)

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Osman Bey, Esenbike'nin planını bozar ve Ulugan ile kurduğu düzeni deşifre eder. Bu hamle, Esenbike'nin öfkesini tetikler ve düşmanlığını açıkça ilan etmesine yol açar. Esenbike, tüm müttefiklerini harekete geçirerek büyük bir saldırı hazırlığı yapar. Osman Bey, Türkmen Beyleriyle iş birliği yaparak, hem obasını geri almak hem de düşmanlarını ortadan kaldırmak için harekete geçer. Ancak, bu zorlu mücadelede hem içeriden hem de dışarıdan pek çok tehdit ve tuzak vardır. Osman Bey, düşmanlarının planlarını bir bir alt edip Kayı Obası'nı geri almayı başarabilecek mi?

Bala Hatun, kızı Halime'ye ulaşabilmek için kurtardığı rahibeyi iyileştirmeye çalışıyor. Ancak ağır yaralı olan rahibe, hala gerçekleri anlatacak kadar güçten düşmüş durumda. Alaeddin Bey de rahibeyi iyileştirebilmek için çeşitli ilaçlar hazırlamaktadır. Rahibe gözlerini açıp, gerçekleri söyleyecek mi? Bala Hatun, kızının aslında yanına ne kadar yakın olduğunu fark edebilecek mi? Ayrıca, rahibe ile karşılaşan Poena, Halime'yi tanıyıp, gerçeği öğrenecek mi? Tüm bu soruların cevabı, izleyicileri merak içinde bırakıyor.

(Kaynak: Kuruluş Osman)(Kaynak: Kuruluş Osman)

2 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Derbi Günü
20:45 Fenerbahçe - Galatasaray
22:50 Kuruluş Osman
01:50 Can Borcu
05:00 Hercai

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