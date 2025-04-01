İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ramazan Bayramı öncesi televizyon kanallarının yayın akışlarında sürpriz değişiklikler yaşanıyor. Salı akşamı yayınlanan "Kral Kaybederse" dizisi bu akşam yerini özel bayram programlarına bıraktı. RAMAZAN BAYRAMI YAYIN AKIŞINI ETKİLEDİ Nisan ayının ilk haftasına denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle televizyon kanalları özel yayın akışlarına geçti. Eğlenceli bayram programları, konserler ve özel içerikler nedeniyle birçok dizi ve program bu hafta ara verdi. STAR TV de bu kapsamda sevilen dizisi Kral Kaybederse için bir haftalık yayın arası verdi.

Fotoğraflar: Instagram KRAL KAYBEDERSE 1 NİSAN SALI AKŞAMI NEDEN YOK? Yapılan açıklamalara göre, "Kral Kaybederse" dizisi 1 Nisan 2025 Salı akşamı Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak. Bu özel günlerde izleyici alışkanlıklarının değişmesi ve özel programların ön plana çıkması nedeniyle dizinin yeni bölümü ertelendi.