Ramazan Bayramı öncesi televizyon kanallarının yayın akışlarında sürpriz değişiklikler yaşanıyor. Salı akşamı yayınlanan "Kral Kaybederse" dizisi bu akşam yerini özel bayram programlarına bıraktı.
RAMAZAN BAYRAMI YAYIN AKIŞINI ETKİLEDİ
Nisan ayının ilk haftasına denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle televizyon kanalları özel yayın akışlarına geçti. Eğlenceli bayram programları, konserler ve özel içerikler nedeniyle birçok dizi ve program bu hafta ara verdi. STAR TV de bu kapsamda sevilen dizisi Kral Kaybederse için bir haftalık yayın arası verdi.
Fotoğraflar: Instagram
KRAL KAYBEDERSE 1 NİSAN SALI AKŞAMI NEDEN YOK?
Yapılan açıklamalara göre, "Kral Kaybederse" dizisi 1 Nisan 2025 Salı akşamı Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak. Bu özel günlerde izleyici alışkanlıklarının değişmesi ve özel programların ön plana çıkması nedeniyle dizinin yeni bölümü ertelendi.
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümüyle ne zaman ekrana geleceği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. STAR TV yayın takvimine göre dizinin yeni bölümü 8 Nisan 2025 Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.