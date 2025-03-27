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Zembilli 13. bölümden ipuçları: Adem ve Fidan muradına eriyor!

Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Zembilli’nin 13. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte Zembilli’nin yeni bölümünden ipuçları ve görseller...

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 15:55
Zembilli 13. bölümden ipuçları: Adem ve Fidan muradına eriyor!

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Kadir, Nuran'ın gidişiyle dağılmıştır ama bunu kabul etmez. Adem ve Fidan ise heyecanlı bir düğün hazırlığı içindedirler.

Zembilli 13. bölüm fragmanı yayınlandı

Tam da bu sırada Şükran, abisinin borcundan dolayı gelen haciz kararıyla büyük bir üzüntü yaşar. Tarık bulduğu defineyi müzeye götürmeye karar verir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Zembilli bayram sabahına uyanır. Bayram namazı, ardından bayramlaşmalar yapılır. Kadir ve İshak ramazan davulcusu olarak bahşiş toplamaya çıkarlar, fakat onları bir sürpriz beklemektedir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Daha sonra Kadir davulunu alıp Refik'in evinin yolunu tutar, Nuran'la konuşmak ister. Nuran ise Kadir'e son kararını söyler. Vahit için de büyük gün gelmiştir, imamlık sınavlarına girer ve sonucu merakla beklemektedir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Tüm bunlar yaşanırken Kadir'in bedbaht hali herkese dert olur. Tarık, Kadir için bir plan yapar. Kadir, Adem ve Fidan'ın düğününde Nuran'ı tekrar kaçıracaktır.

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