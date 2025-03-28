27 Mart reyting sonuçları: Total ve AB verileri ile reyting birincisi hangi dizi?

Dün akşam yayınlanan yapımların ardından güncel reyting sonuçları merak ediliyor. 27 Mart 2025 Perşembe akşamına ait reyting sonuçları belli oldu. İşte Perşembe günü reyting listesinde zirveye çıkan yapımlar.
Dün akşam yayınlanan yapımların ardından güncel reyting sonuçları merak ediliyor. 27 Mart 2025 Perşembe akşamına ait reyting sonuçları belli oldu. İşte Perşembe günü reyting listesinde zirveye çıkan yapımlar.
REYTİNG SONUÇLARI 27 MART 2025
27 Mart Perşembe günü yayınlanan diziler ve programlar için henüz reyting sonuçları açıklanmadı.
27 MART 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG SIRALAMASI
26 Mart reyting sonuçları
1 Sahipsizler STAR TV
2 Kuruluş Osman ATV
3 Esra Erol'da ATV
27 MART 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
26 Mart reyting sonuçları
1 Eşref Rüya KANAL D
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...
3 Kuruluş Osman ATV