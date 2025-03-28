PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

27 Mart reyting sonuçları: Total ve AB verileri ile reyting birincisi hangi dizi?

27 Mart 2025 Perşembe akşamına ait reyting sonuçları belli oldu. Total ve AB gruplarında kıyasıya rekabet yaşanırken, izleyiciler zirveye hangi yapımın yerleştiğini merak ediyor. Güçlü dizilerin karşı karşıya geldiği gecede reyting kazananı kim oldu? İşte 27 Mart 2025 Perşembe günü reyting listesinde zirveye çıkan yapımlar ve detayları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 13:17 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 09:42
27 Mart reyting sonuçları: Total ve AB verileri ile reyting birincisi hangi dizi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dün akşam yayınlanan yapımların ardından güncel reyting sonuçları merak ediliyor. 27 Mart 2025 Perşembe akşamına ait reyting sonuçları belli oldu. İşte Perşembe günü reyting listesinde zirveye çıkan yapımlar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REYTİNG SONUÇLARI 27 MART 2025

27 Mart Perşembe günü yayınlanan diziler ve programlar için henüz reyting sonuçları açıklanmadı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

27 MART 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG SIRALAMASI

26 Mart reyting sonuçları

1 Sahipsizler STAR TV

2 Kuruluş Osman ATV

3 Esra Erol'da ATV

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

27 MART 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

26 Mart reyting sonuçları

1 Eşref Rüya KANAL D

2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...

3 Kuruluş Osman ATV

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ofisinde Hamidiye su krizi! Bu pis suları neden bırakıyorsunuz diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle buluştu
Casper
Trump Zelenskiy’i göndermek istiyor! Putin de seçim ve geçici yönetim dedi | Yerine kim geçecek? ABD’nin B planı çoktan hazır
Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! Açık açık itiraf etmiş: Parayla iş bitiriyorlar
Borsa İstanbul
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan önemli açıklama: Türkiye ile işbirliği içinde olmak istiyoruz
Yasa tamam sıra farkta! Bayram ikramiyesinde ikinci ödeme geliyor: Kim, ne alacak?
CHP’lilerin ağlama seansları başladı! Türkiye’yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet ettiler: Bizi yalnız bıraktınız terk edildik
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında kimler firari? İşte o liste
RTÜK’ten ayaklanma çağrısı yapan SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası
İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu! CHP ve muhalif kaynaklar yargıyı harekete geçirdi Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Yusuf Tekin’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi! D&R’ı ziyaret etti: Millet faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir
İBB’ye yönelik ’Yolsuzluk’ soruşturması: Tutuklu 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?
Son dakika: CHP kurumsal olarak şaibeyi kabullendi! PM’den olağanüstü kurultaya onay... İmamoğlu kararı
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeli bakın şimdi ne halde! Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...