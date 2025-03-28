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Bir Gece Masalı 28. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferman, Afet Hanım’ın öz oğlu değil!

Salı akşamları ATV ekranında yayınlanan Bir Gece Masalı 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Ferman, Afet Hanım’ın öz oğlu değil!” sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 28. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 10:18
Bir Gece Masalı 28. bölüm fragmanı yayınlandı: Ferman, Afet Hanım’ın öz oğlu değil!

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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın 28. bölüm fragmanı yayınlandı.

27. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kürşat'ın ailesinin ortaya çıkışı tüm dengelerin değişmesine neden olur. Canfeza'nın abisi ile görüşmesi, Kürşat ve sorunlarının sürekli evlerine taşması Mahir'in tepkisine neden olur. Ferman ile Süreyya Anne müttefik olurlar. Efsane'yi istemeye gitmek için Süreyya Anne'yi ikna eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ezra Nene, Yılmazları arayarak durumu haber verir. Kürşat her şeye rağmen Gülizar ile nikah kıymaya kararlıdır. Ancak Handan'dan gelen mesaj Gülizar'ın aklını karıştırır. Handan ile sarılma videosunu izleyen Gülizar, Kürşat'a geçen gece nerede olduğunu sorar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mahir ise babasını sakladığı kasayı açar ve hiç bilmediği bir gerçekle yüzleşir. Babasının ölümünde ona çok yakın olan Raşit'in dışında birilerinin parmağı vardır. Tüm sırları ortaya çıkaracak kaset ise kayıptır. Selim, Kürşat'ı arayarak onu uyarmak ister.

Kaynak: atvKaynak: atv

Raşit'in kızından bahseder ve Canfeza'nın tehlikede olduğunu söyler. Ancak hapishanede saldırıya uğrar. Babasının nikahına abisi ile gitmek üzere olan Canfeza ve Mahir arasında büyük tartışma patlak verir. İkili aileleri yüzünden aşklarını sorgulamak zorunda kalır. Sadece sevmek yetmiyormuş diyen Mahir evi terk eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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