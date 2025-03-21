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Can Borcu 14. bölümden ipuçları: Dengeleri alt üst eden kaza!

Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Can Borcu’nun merakla beklenen 14. Bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Can Borcu 14. bölümde neler olacak? Yekta, donör olmayı kabul etmesi karşılığında Mehmet’ten ne talep edecek? Mehmet, bu teklifi kabul edecek mi? İşte yeni bölümden ipuçları ve görseller...

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 13:13 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 13:13
Can Borcu 14. bölümden ipuçları: Dengeleri alt üst eden kaza!

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Ferit'in Emel'i hangi suçtan ihbar ettiği ve Sude'nin Ferit'e yardım etmesinin ardındaki sebep gizemini korurken, Yasemin, Ferit'in annesini cezaevine göndermesinden etkilenir. Bu durum, Yasemin'in eski duygularını yeniden canlandırırken, Çınar'ın tepkisine yol açar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mehmet, Yekta'yı kızından uzak durması için tehdit eder. Cezaevinde zor günler geçiren Emel, koğuş arkadaşları tarafından hoş karşılanmaz ve sergilediği tavırlar nedeniyle hedef haline gelir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Handan, oturdukları evi satın alan kişinin Ferit olduğunu öğrenince büyük bir tepki gösterir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Doğa ve Ateş'in okuldan kaçtıkları gün, Doğa ciddi bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılır. Acil ameliyata alınan Doğa'nın böbreklerinin iflas ettiği anlaşılır ve derhal bir böbrek nakline ihtiyaç duyulur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Doğa için en uygun donörün Yekta olduğu ortaya çıkar. Ancak Yekta, bağış yapmayı reddeder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Peki, onu ikna eden kişi kim olacak? Yekta, donör olmayı kabul etmesi karşılığında Mehmet'ten ne talep edecek? Mehmet, bu teklifi kabul edecek mi?

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