Başka Bir Gün 8. bölümde heyecan dorukta! Nehir Serdar ve Suzan’ı otelde bastı!

Kaynak: atv
NEHİR SERDAR VE SUZAN'I OTEL ODASINDA YAKALADI
Suzan, Serdar'ı arayarak yarım kalan otel maceralarını tamamlamak için randevu verdi. Fakat verdiği saatin Mercan'ın bale gösterisiyle çakıştığını söyleyen Serdar'ı Suzan bir seçim yapmaya zorladı. Gösteri öncesi Suzan'la telefonda konuşan Serdar, Nehir'e acil gitmesi gerektiğini söyledi. Mercan sahneye çıktığında onu sadece dedesi ve babaannesinin izlediğini görünce dans etmedi ve ağlamaya başladı. Kızının bale gösterisi ile Serdar'ın neler çevirdiğini öğrenme arasında kalan Nehir, Serdar'ı takip etti. Serdar'ın girdiği odanın kapısını çalan Nehir, Serdar'ın yanında Suzan'ı görünce büyük şok yaşadı.
Kaynak: atv
Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alırken bu hafta diziye Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun konuk olarak dahil oldu.
Kaynak: atv
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