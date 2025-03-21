Başka Bir Gün 8. bölümde heyecan dorukta! Nehir Serdar ve Suzan’ı otelde bastı!

Serdar'dan hesap sormak için öğrendiği adrese giden Suzan'ın Serdar'la karşı karşıya kaldığı anlardaki yakınlaşması izleyicileri ters köşeye yatırdı. Bir tarafıyla Serdar'ı öldürmesi gerektiğini düşünen Suzan'ın, Serdar'a olan zaafı ağır bastı. Bu esnada otele baskın yapan Aytunç ve Meral, Serdar'ın odasına gittiğinde ne kapıdaki polisi ne de Suzan'ı odada bulamadı.

Ay Yapım imzalı, ' Başka Bir Gün 'ün heyecanı ve gerilimi yüksek bu bölümünde bazı sırlar ortaya çıkarken Serdar'ın kafasında neler çevirdiği ise büyük merak uyandırdı.

Kaynak: atv

'SENİN KIZIN BENİM KIZIMI ÖLDÜRDÜ!'

Deniz, Selin'in babası Zülfü'nün kendisini Selin'in öldüğü gece yaşananlar konusunda sıkıştırmasıyla kendini gözyaşları içinde tuvalete kapattı ve annesini aradı. Selin'in ölümünden dolayı uzun zamandır kendini suçlayan Deniz, Nehir gelmeden Zülfü'ye olanları anlatmaya başladı. Nehir geldiğinde kızını alıp çıkmak isterken Zülfü'nün buna izin vermemesi üzerine araya Tuna girdi ve gerginlik yaşandı. O gecenin ardından iki taraf da Nehirlerin bürosunda avukatlar eşliğinde bir araya geldi. Zülfü, Deniz'in üstüne yürüyüp onu suçlarken bu kez Serdar duruma müdahale etti ve kızını korudu.

GÜNGÖR CANINA KIYMAK İSTEDİ

Önce Serdar sonra Haluk'un gerçekleri öğrenmesiyle sırt döndüğü Güngör'e son darbe de Oya'dan geldi. Çok ağır konuşan Oya'nın 'annem değilsin artık' sözlerinin ardından Güngör odadaki ilaçları içip kendini tuvalete kapattı. Haluk'un ısrarıyla annesine bakmaya gelen Oya durumu fark edip Haluk'a söyledi. Haluk ve Oya kapıyı açıp içeri girdiklerinde Güngör'ü yerde baygın buldular. Haluk kusturarak Güngör'ü kendine getirirken Güngör Haluk'tan kendisini affetmesini istedi. Oya annesinin o evden gitmesini isterken, durumu öğrenip gelen Nehir, Güngör'ü kendi evine götürdü. Serdar eve döndüğünde annesini karşısında görünce sinirden deliye dönüp onu dışarı attıysa da Nehir buna izin vermedi ve Güngör'ün yanında oldu.