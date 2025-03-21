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Kardelenler 8. bölümde neler olacak? Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğinde!

Kadrosunda Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardelenler’in 8. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine geldiği bölümde neler olacak? İşte ATV'nin sevilen dizilerinden Kardelenler'in yeni bölümünde yaşanacak olaylar...

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 13:57 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 13:57
Kardelenler 8. bölümde neler olacak? Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğinde!

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Hicran'ın paraları yakmasıyla birlikte Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine gelirken, Kahraman büyük bir suçluluk duygusu içindedir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atanın peşine düşerken, kebapçıda işleri iyi gitmeyen Raci ile Gülcan, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.

Kaynak: atvKaynak: atv

Leo, Pelinsu'yu kendinden soğutmak için her yolu dener. Hicran para kazanıp evi geçindirebilmek için elinden geleni yapar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasında aşk rüzgarları esmeye devam eder. Kendisini annesine affettirmek isteyen Kahraman'ın, başına aldığı asıl beladan haberi yoktur.

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