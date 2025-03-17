16 Mart 2025 Pazar Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Adaya veda eden isim...

Survivor All Star'da büyük bir mücadele geride kaldı! Eleme düellosunda Asena ve Elif karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadele sonrası adaya veda eden yarışmacı netleşti. Öte yandan takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı.
Survivor All Star'da büyük bir mücadele geride kaldı! Eleme düellosunda Asena ve Elif karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadele sonrası adaya veda eden yarışmacı netleşti. Öte yandan takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı.
🎯 ELEME DÜELLOSU SONRASI KİM ELENDİ?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı olan Asena ve Elif, adada kalabilmek için mücadele etti.
🏆 İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ancak kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip açıklandığında haberimize eklenecektir.