16 Mart 2025 Pazar Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Adaya veda eden isim...

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Survivor All Star'da büyük bir mücadele geride kaldı! Eleme düellosunda Asena ve Elif karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadele sonrası adaya veda eden yarışmacı netleşti. Öte yandan takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı.

Fotoğraflar: Youtube 🎯 ELEME DÜELLOSU SONRASI KİM ELENDİ? Survivor All Star'da haftanın eleme adayı olan Asena ve Elif, adada kalabilmek için mücadele etti.