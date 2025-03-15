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Zembilli 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Annem evlenmemize razı oldu!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Zembilli’nin merakla beklenen 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Fidan’ın “Annem evlenmemize razı oldu” sözleri dikkat çekti. İşte Cuma akşamları yayınlanan Zembilli’nin 12. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 17:02 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 17:02
Zembilli 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Annem evlenmemize razı oldu!

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ATV'nin sevilen dizisi Zembilli'nin 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

Zembilli 12. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm kasabalı el birliğiyle yangını söndürmeye çalışsa da Adem'in dükkânı alevlere teslim olur. Mafya babasının kızı Didem ise sevgilisiyle kaçarken, Tarık'ın Erol'a vereceği paraları da yanına alır. Adem, yangın gecesi Mesut'un gördüğü adamın peşine düşer. Adem'i büyük bir tehlike beklemektedir. İlyas, Esma'nın evlilik kararından vazgeçmesini hazmedemez. Necip, Vahit ve Şükran'ın evlilik kararını duyunca Vahit'in imamlık hayallerini suya düşürecek bir hamlede bulunur. Bekir ve Refik, Kadir'in yeni evine iftara giderler. Tamir edilecek yerler için kolları sıvarlar, fakat beceriksizlikleri yüzünden evi su basar. Nuran ve Kadir ise büyük bir yanlış anlaşılmanın içine düşerler.

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