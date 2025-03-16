atv’de yayınlanan Nursel ile Mutfak Bahane’de kıyasıya yarış!

Fidan ve Oğuzhan çiftinin yarışmadan çekilmesi ile boşalan masaya Aslı-Uğur çifti gelirken, büyük şok etkisi yaratan zarf seçimleri ile yarışmadan ayrvılmak zorunda kalan Tuğba-Mesut çiftinin yerini Rabia ve Şükrü çifti aldı.

İddialı gelinlerin gelmesiyle yarışma heyecanı final günü bir kez daha zirveye tırmandı. Günün dört altınını kazanan Seda-Harun çifti oldu. Seçtikleri zarf ile büyük bir şans yakalayan Rabia-Şükrü çifti ise Seda'nın kazandığı altınların el değiştirmesini sağladı. Seda-Harun çiftinin kazandıkları altınlar zarf sonrası Rabia-Şükrü çiftinin oldu.