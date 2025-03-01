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"Can Borcu" yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek: Tehditler artıyor!

“Can Borcu” yine ekrana kilitleyecek. Ferit ve Yasemin, Handan ve ailesinin gözleri önünde evlenir. Handan bu evliliği engelleyemediği için büyük üzüntü yaşayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mart 2025
Can Borcu yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek: Tehditler artıyor!

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"Can Borcu"nun yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Ferit ve Yasemin, Handan ve ailesinin gözleri önünde evlenir. Handan bu evliliği engelleyemez ve büyük üzüntü yaşar. Sude, verdiği ifadeyle Mehmet'in yargılanmasını önler.

Herkese kazada bebeğini kaybettiğini açıklar. Handan, kızının zorla evlendirildiğini Mehmet'in önceden bildiğini öğrenir ve onunla sert bir tartışma yaşar. Bu sırada Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginliği arkadaşları çözmeye çalışsa da başarılı olamazlar.

BÜYÜK SORUN!
Öte yandan Mehmet, Handan'a kızı Doğa ile ilgili tüm gerçekleri açıklar. Bu açıklama, ikilinin arasındaki gerginliği azaltır. Dayı Hakan, Emel'den haraç ister, Emel ise bu durumun kendisine büyük bir sorun çıkaracağını düşünmektedir.

Ancak Emel, hain bir planla Handan'ı Mehmet ve Doğa'nın sırrını öğrenmek için tehdit eder. Handan bu tehdide boyun eğecek mi, yoksa Mehmet'e sadık mı kalacaktır?

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