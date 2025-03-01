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Kardelenler 5. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Aysel hayati bir tehlikeyle karşı karşıya!

Kadrosunda Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardelenler’in 5. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Peki pazar akşamları atv’de yayınlanan Kardelenler’in yeni bölümünde neler olacak?

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 10:50 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 10:50
Kardelenler 5. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Aysel hayati bir tehlikeyle karşı karşıya!

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Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, Hicran ile Fatoş arasındaki ipler iyice gerilir. Gülcan, Raci ile ilgili yeni kararlar alırken; Leo, Ferit'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Evi geçindirebilmek için iş arayan Arif, hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır. Aysel ile Yankı cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gündoğan Koleji'nin kütüphanesinde çalışmaya başlayan Ferit, hiç ummadığı bir durumun içine çekilir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Raci, kendisine gelen tebligatla şoka uğrarken; Aysel ile Ferit, hayatlarıyla ilgili radikal bir karar verirler.

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