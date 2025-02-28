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Kardelenler 5. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Anne ben çok aşığım!

Pazar akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kardelenler’in 5. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni nölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Anne ben çok aşığım!” sözleri damga vurdu. İşte Kardelenler 5. bölüm 3. fragmanı...

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 14:28 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 14:28
Kardelenler 5. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Anne ben çok aşığım!

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ATV'nin sevilen dizilerinden Kardelenler'in 5. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Kardelenler 5. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

KARDELENLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Korkmaz ailesi, Gülcan'ın başına gelenlerin şokunu yaşarken, bir yandan da su basmış olan evlerinin çaresizliği içindedirler. Raci, Gülcan ile arasını düzeltmenin yollarını ararken, Koray ise işin içinden sıyrılmanın rahatlığını yaşamaktadır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Gündoğan Koleji'nde çocuklar, yeni bir ödev yapmak için kolları sıvarlar. Para kazanmakta kararlı olan Çınar, yeni bir iş daha yapmaya karar verir. Kahraman, anne ve babasına Fatoş'tan gizli yardım etmek isterken, Gizem'in Aysel'e karşı yapmak istediği sinsi hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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