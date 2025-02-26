PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Başka Bir Gün 5. bölümden ipuçları: Serdar’ın sırları Nehir’i zora sokuyor!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün perşembe akşamları atv’de. Peki kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Başka Bir Gün’ün 5. Bölümünde neler olacak? İşte yani bölümden detaylar ve görseller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 12:15 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 12:16
Başka Bir Gün 5. bölümden ipuçları: Serdar’ın sırları Nehir’i zora sokuyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Denizden çıkan cesedi öldürmekle suçlanan Nehir, kızını korumak için gerçeği söyleyememiştir. Nehir hem masumiyetini kanıtlayıp hem de Deniz'i korumayı başarabilecek midir?

    Başka Bir Gün 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Nehir bunun için çalışırken Güngör, Tuna'yla onun arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Bu şüphesi Nehir'i can evinden vuracak bir hamle yapmasına neden olur.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Nehir daha Güngör'ün kendisine yaptığı bu kötü sürprizi atlatamamışken Serdar'ın bir başka sırrı daha olduğunu öğrenir. Bu sır Nehir'i daha da tehlikeli insanlara bulaştıracaktır.

    Başka Bir Gün 5. bölüm fragmanı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Bunu öğrendikten sonra kontrolü eline almaya çalışan Nehir, elinde olmadan çok kötü bir olaya sebep olacağından habersizdir. Çıkışsız kalan Serdar'ın onu tam bir açmazda bırakacak yeni bir hamle yapmak üzere olduğundan da...

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İmamoğlu’nun usulsüz diplomasında flaş gelişme! Başsavcılık İstanbul Üniversitesi’nden belgeleri istedi
    Trump’tan skandal Gazze paylaşımı! Dansözler, altın heykeller, para saçan Elon Musk ve Netanyahu ile şezlong
    Başkan Erdoğan 71 yaşında! Millete hizmet davasına adanmış bir ömür
    Lütfü Savaş’tan yeni kurultay çağrısı! Şaibeyi yapan CHP’den gitsin deyip İmamoğlu’nu diplomadan vurdu: Sen daha ÖSYM’yi kazanamamışsın
    Narin cinayetinde flaş gelişme! Hediye Güran konuştu: Yüksel Narin’i Enes’e kurban etmez! Neden doğum kontrol hapı aldı?
    Trump’ın elinde gizemli morluk! Söylentiler arttı: Beyaz Saray’dan ilginç açıklama
    Sibirya gitti, Akdeniz fırtınası geliyor! Mart ayında İstanbul’a kar yağacak mı? Soğuklar bitti derken...
    Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
    Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...
    CANLI | Gazze’de rehine takası! İsrail ihlal etmişti: Hamas Filistinli esirler bırakılacak dedi
    Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
    Güney Afrika ’Google’a karşı harekete geçti: Ya algoritmayı düzelt ya da para öde
    Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zam yarışında! Türkiye’nin en pahalı hizmetleri İstanbul ve Ankara’da
    Fransız basınından bomba iddia: Ukrayna ve ABD anlaştı!
    Suriye’de Ulusal Diyalog Konferansı toplandı! Terör örgütü PKK/YPG kararı tanımadı İsrail Şam’a saldırdı
    Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler
    TAKVİM’in usta yazaları ligde kalan 13 haftayı ve şampiyonluk yarışını mercek altına aldı!
    Başkan Erdoğan Külliye’de Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ı kabul etti
    Diploması şaibeli olan İmamoğlu’nu avukatları da kurtaramadı! Hem ikrar hem de itiraf... Takvim.com.tr usulsüzlüğü belgeleriyle açıklıyor
    Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in altın saçlı kızına bakın! Görenleri kendine hayran bıraktı