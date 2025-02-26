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Salı günü tüm Türkiye atv izledi! Bir Gece Masalı hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitledi!

Geçtiğimiz akşam (25 Şubat Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı, Tüm Gün Tüm Kişiler kategorisinde %5,92 reyting ve %15,24 izlenme payı alarak gecenin birincisi oldu!

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 12:18 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 12:18
Salı günü tüm Türkiye atv izledi! Bir Gece Masalı hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitledi!

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    Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

    Bir Gece Masalı 24. bölüm fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    23.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

    Canfeza'nın yardımı ile Kürşat son anda Mahir'i diri diri gömüldüğü yerden kurtarmayı başardı. Kürşat ve Mahir, vakit kaybetmeden Canfeza'nın peşinde düştü. Canfeza'daki akıllı saat sayesinde onu buldular. Ancak Raşit, kolay pes etmedi ve silahını Canfeza'ya doğrultunca Mahir tarafından vuruldu. Boris'in ölümü ile teşkilattaki gerçekler ortaya çıktı ve Mahir terfi alarak Başkomiser oldu. Asaf Bey, hem torunun doğum gününü hem de terfisini kutlamak için ailece tatil planladı.

    KÜRŞAT VE GÜLİZAR YILMAZ AİLESİNE YAKALANDI

    Kutlamak için gidilen tatilde Kürşat, Gülizar'ın peşinden otele geldi. Yemek yerken Yılmaz'ların restorana gelmesiyle masanın altına saklanan ikili, Sevde'nin onları görmesiyle sonunda yakalandı. Kürşat'ın, Gülizar ile evleneceğini söylemesi ise ortalığın iyice karışmasına neden oldu.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    SELİM'İN RAŞİT'İN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Babasının intikamı için harekete geçen Selim, Ezra Nine'yi görmeye gitti ve ona Raşit'in oğlu olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

    Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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