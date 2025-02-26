Can Borcu 11. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben Doğa’nın gerçek babası değilim!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu'nun 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin, kardeşi Rüzgar'ı koruyabilmek için Ferit'in teklifini kabul etmek zorunda kalır. Handan bu karara karşı durmak için elinden geleni yapsa da Yasemin kararından vazgeçmeyeceğini açıklar.

Kaynak: atv

Mehmet ve Handan, Doğa'ya vurulma olayının perde arkasındaki gerçekleri açıklar. Rüzgar, geçmişte yaptıklarından dolayı Doğa'dan özür diler ve kendisini affetmesini ister.

Öte yandan Şükran, Yaşar hakkında öğrendiği gerçekler karşısında Yaşar'a bedel ödetmeye karar verir. Ancak sonuçları umduğu gibi gitmeyecektir.

Kaynak: atv

Mehmet, Emel'in geçmişini araştırırken, Ferit'in eski sevgilisi ile ilgili bazı kritik bilgilere ulaşır. Tüm bu bilgilerin odağında ise Sude vardır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sude'nin geçirdiği kazanın ardından vereceği ifade kritik bir önem kazanır.

Kaynak: atv

Handan, yaşadığı büyük kararsızlığın ardından nikah törenine gitmeye karar verir.