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Can Borcu 11. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben Doğa’nın gerçek babası değilim!

Mine Tugay, Ebru Özkan Saban, Cüneyt Mete ve Bülent İnal’ın kadrosunda yer aldığı Can Borcu 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanına Mehmet’in “Ben Doğa’nın gerçek babası değilim!” itirafı damga vurdu.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:37 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:37
Can Borcu 11. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben Doğa’nın gerçek babası değilim!

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    Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu'nun 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Can Borcu 11. bölüm fragmanı yayınlandı

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Yasemin, kardeşi Rüzgar'ı koruyabilmek için Ferit'in teklifini kabul etmek zorunda kalır. Handan bu karara karşı durmak için elinden geleni yapsa da Yasemin kararından vazgeçmeyeceğini açıklar.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mehmet ve Handan, Doğa'ya vurulma olayının perde arkasındaki gerçekleri açıklar. Rüzgar, geçmişte yaptıklarından dolayı Doğa'dan özür diler ve kendisini affetmesini ister.

    Öte yandan Şükran, Yaşar hakkında öğrendiği gerçekler karşısında Yaşar'a bedel ödetmeye karar verir. Ancak sonuçları umduğu gibi gitmeyecektir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mehmet, Emel'in geçmişini araştırırken, Ferit'in eski sevgilisi ile ilgili bazı kritik bilgilere ulaşır. Tüm bu bilgilerin odağında ise Sude vardır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sude'nin geçirdiği kazanın ardından vereceği ifade kritik bir önem kazanır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Handan, yaşadığı büyük kararsızlığın ardından nikah törenine gitmeye karar verir.

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