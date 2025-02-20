Başka Bir Gün 4. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Üç kadın toplandık mal teslimatına gidiyoruz”

Başrollerinde Ezgi Mola, Berkay Ateş ve Salih Bademci'nin yer aldığı Başka Bir Gün'ün 4. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır. Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir?

Kaynak: atv

Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder. Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir. Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur.

Kaynak: atv

Bunun yanında Serdar'ın Suzanlara ve bankalara yaptığı borçlar için para bulması gerekiyordur. Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır. Fakat asıl darbeyi hiç beklemediği bir yerden yer. Nehir bu kez de kızıyla sınacaktır.