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İki kategori tek birinci: Kuruluş Osman! 181. bölümüyle nefes kesti!

‘Kuruluş Osman’ 181. Bölümü AB kategorisi’nde ise %5,39 reyting, %13,97 izlenme 20+ABC1 kategorisi’nde ise %6,78 reyting %15,66 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti. Peki son bölümde neler oldu? İşte Kuruluş Osman 181. bölümünden detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 12:05
İki kategori tek birinci: Kuruluş Osman! 181. bölümüyle nefes kesti!

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    Dizinin 181. bölümünde; Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 181'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Bala Hatun'un haince şehit olduğunu düşünen Osman Bey'i büyük bir öfke ve üzüntü sarar. İntikam yemini eden Osman Bey, artık sadece Bala'sının intikamı için yaşayacağını söyler.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Osman Bey ve Alpleri Kayı Obası'na baskın düzenlediler. Osman Bey ve Alpleri, oba da kalan Moğol nökerleri ve İlbay'la savaşırken Ulugan onları tuzağa düşürmek için ordusuyla geri dönmektedir. Saruca Bey ise bu durumu haber vermek için obaya girdiği sırada Moğol okçularının hedefi olur ve Osman Bey'in gözleri önünde yere yığılarak şehit olur.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Begüm Hatun, Bala Hatun'un bulunduğu kulübeyi ateşe verirken kulübenin başında bıraktığı hatun, Sofia tarafından etkisiz hale getirilir. Alevler içindeki kulübeden Bala Hatun'u kurtaran Sofia, o'nu ormanda bir iple bağlayarak kalesine götürmek üzere yola çıkar. Bala Hatun'un şaşkın bakışları arasında Sofia, Bala Hatun'a dönerek şu sözleri söyler "Senin bu kadar kolay ölmene izin vermeyeceğim, Bala!" diyerek kinini kusar. Sofia'nın, Bala Hatun'u kurtarması ardında yatan gerçek ise o'nu Osman Bey'e karşı kullanma planıydı. Sofia hain planlar kurarken Bala Hatun ise esaretle mücadele ederken bir yandan da bu cendereden nasıl kurtulacağının yollarını aramaktadır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

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