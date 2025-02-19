SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Can Borcu 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Eğer evlenirsen beni unut çünkü ben seni unutacağım!

Can Borcu’nun 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana “Eğer evlenirsen beni unut çünkü ben seni unutacağım!” sözleri damga vurdu. İşte atv’nin sevilen dizisi Can Borcu’nun 10. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 16:23 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 16:23
Can Borcu 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Eğer evlenirsen beni unut çünkü ben seni unutacağım!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumartesi akşamları atv'de izleyici ile buluşan Can Borcu'nun 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Can Borcu 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Mehmet, hastaneye kaldırılır ve ağır geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınır. Handan, Necmiye ve çocuklara babaları ile Emel hakkında gerçekleri açıklar. Çocuklar, annelerinin anlattıklarına inanmakta zorlanırken, Rüzgar dayanamayarak Mehmet'i vuran kişinin kendisi olduğunu itiraf eder.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Rüzgar'ın itirafının üzerine Yasemin ve Handan, Rüzgar'ı hapisten korumak için harekete geçer. Çınar bir tesadüf sonucu babasını vuran kişinin Rüzgar olduğunu anlayınca Yasemin'e babasına bir şey olması halinde Rüzgar'ın bunun bedelini ödeyeceğini kesin bir dille açıklar.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Öte yandan, Efe'nin orijinal kaza videosunu göstermesiyle Rüzgar, Mehmet'in masum olduğunu anlayacak ve pişman olacaktır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Bu süreçte, Yasemin ve Çınar'ın arasında karşılıklı nefretle başlayan ilişkisi aşka doğru adım adım evrilmeye başlar. Ferit, bu yakınlaşmaya sessiz kalmaz. Annesinin yönlendirmesiyle harekete geçen Ferit, Yasemin'i kaçırarak ona kabul etmesi zor bir teklifte bulunur.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | İstanbul’da kar fırtınası başladı: Yarın okullar tatil! Altay Kar Fırtınası hangi ilçelerde etkili olacak?
    Başkan Erdoğan’dan vesayet özlemi çeken TÜSİAD’a okkalı ayar: Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz
    Türk Telekom
    TFF açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek! Rumen basını o ismi duyurdu
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar üstüne ayar: Ne dünyadan ne ülkeden haberleri var | Özel’e Şiir golü: Motor su kaynattı
    Ukrayna Rusya’yı İHA’larla vurdu: Petrol rafinerisinde yangın! Zamanlaması manidar saldırı
    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var
    Fitne girişimi
    DEM heyetine 3. İmralı bileti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gerekli izinleri sağlarız diyerek duyurdu
    Okan Buruk’tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11’ini belirledi
    Barzani’den PKK’ya silah bırak çağrısı: Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermek Kürtlerin faydasına olacak
    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi
    Siyonistlerin hedefinde bu kez BBC var! Gazze belgeselinde Hamas liderinin oğlu oynatıldı iddiası İngiliz basınını karıştırdı
    Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?
    Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti
    Emlak Konut’tan orta gelirliye yeni kampanya! 3 farklı ödeme seçeneği var! İşte detaylar...
    CHP’nin şaibeli kurultayı iptal edilecek mi? Özgür Özel’in ön seçim tiyatrosu elinde patladı: İmamoğlu ve Yavaş arasında kavga büyük
    İstanbul’da kar başladı... İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?
    MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi: Son derece yerinde
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi