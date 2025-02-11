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Kral Kaybederse gerçek hikaye mi? Kaybederse dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve 1. bölüm özeti

Yayın hayatına başlayan Kral Kaybederse dizisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yapımın başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi güç, aşk ve ihanet temalarını işliyor.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 21:31 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 21:32
Kral Kaybederse gerçek hikaye mi? Kaybederse dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve 1. bölüm özeti

İÇİNDEKİLER

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    Dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay üstlenirken, senaryosu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alındı.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    KRAL KAYBEDERSE KONUSU

    Dizi, Halit Ergenç'in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin zirveden düşüşünü ve bu sürecin hayatında yol açtığı değişimleri konu alıyor. Kenan Baran, dışarıdan güçlü ve karizmatik bir adam olarak görülse de, yaşadığı olaylar onun hayatını farklı bir noktaya sürükler. Aşk, ihanet ve güç dengelerinin değiştiği bu hikâyede, karakterlerin yaşadığı dönüşümler izleyiciye aktarılıyor.

    KRAL KAYBEDERSE KİMİN HİKAYESİ GERÇEK HAYATTAN MI ALINDI?

    Kral Kaybederse dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanarak ekrana taşınıyor. Kral Kaybederse'nin kime ait bir hikaye olduğu net olarak bilinmiyor. Ancak, Gülseren Budayıcıoğlu'nun diğer eserlerinde olduğu gibi bu roman da danışanlarından dinlediği gerçek hayat öykülerinden ilham alınarak kaleme alınmış.

    Kral Kaybederse isimli kitapKral Kaybederse isimli kitap

    KRAL KAYBEDERSE OYUNCU KADROSU

    Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Halit Ergenç

    Merve Dizdar

    Aslıhan Gürbüz

    Nilperi Şahinkaya

    Murat Garipağaoğlu

    Cenan Çamyurdu

    Nalan Kuruçim

    Fulden Söğüt Etik

    Ezgi Ulusoy

    Ferhan Gülşah Varlıoğlu

    Cihan Talay

    Ayşen Gürler

    İdil Yener

    Ali Rıza Kubilay

    Ferhat Yılmaz

    Kral Kaybederse Dizisi Ne Zaman Yayınlanıyor?

    Dizi, 11 Şubat 2025 Salı günü saat 20:00'de izleyiciyle buluştu. Her Salı akşamı yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

    KRAL KAYBEDERSE NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Mekan seçimleri, karakterlerin hikâyeleriyle uyumlu olacak şekilde planlandı.

    KRAL KAYBEDERSE 1. BÖLÜM ÖZETİ

    Kenan Baran, kariyerinde ve özel hayatında zirvede olan bir adamdır. Ancak dışarıdan kusursuz görünen hayatı, gizli ilişkileri nedeniyle sarsılmaya başlar. Eşi Handan, Kenan'ın iş seyahatleri nedeniyle şüphe duymaktadır. Cebinde bulduğu bir bileklik, Handan'ın kuşkularını artırır ve yakın arkadaşı Özlem'in desteğiyle gerçeği öğrenmeye karar verir.

    Diğer yandan, yoksulluk içinde büyüyen Fadi, geçimini sağlamak için Kenan'ın mekânında iş bulur. Daha önce alışık olmadığı bir çevreye giren Fadi, Kenan'ı hayranlıkla izlemeye başlar. Ancak zamanla, güç ve statünün hayatları nasıl etkilediğini bizzat deneyimler. Dizi, karakterlerin yaşadığı değişimleri ve güç dengelerinin nasıl değiştiğini ele alarak ilerleyen bölümlerde izleyicilere farklı bakış açıları sunacak.

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