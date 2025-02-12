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Bir Gece Masalı 22. bölüm fragmanı yayınlandı: Bence biz seninle asırlardır tanışıyoruz!

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı’nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanındaki aksiyon dolu sahneler yürekleri ağza getirirken Mahir ile Canfeza’nın romantik anları dikkat çekti. İşte atv’nin sevilen dizisi aldığı Bir Gece Masalı’nın 22. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 09:42 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 09:42
Bir Gece Masalı 22. bölüm fragmanı yayınlandı: Bence biz seninle asırlardır tanışıyoruz!

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    Salı akşamları atv ekranında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Mahir'in "Bence biz seninle asırlardır tanışıyoruz!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    Bir Gece Masalı 22. bölüm tanıtımı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Canfeza'nın tutuklanıp televizyona çıkması evde büyük bir gerginliğe yol açar. Mahir bir yandan herkese karşı Canfeza'yı savunur ve korurken bir yandan Canfeza'nın ona açtığı sorunlarla baş etmeye çalışır. Canfeza'yı kontrol altına almaya çalışırken bir yandan ilişkilerinin yara almaması için uğraşan Mahir; Canfeza ile daha çok zaman geçirmeye karar verir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Ferman için çember giderek daralmaktadır. Yaptığı hamle Ferman'ı babasıyla karşı karşıya getirir.

    Mahir'i amirlerine ve ailesine karşı çok zor durumda bıraktığını fark eden Canfeza ise artık uslu duracağına ve Mahir'den hiçbir şey saklamayacağına söz verir.

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