Kuruluş Osman 180. bölüm nefes kesecek: Osman Bey’in intikam ateşi Sofia, Begüm ve Ulugan’ı yakacak!

'Kuruluş Osman'ın 180'inci Bölüm ikinci fragmanında yer alan Bala Hatun'un kaçırılıp, diri diri yakıldığı ve tarifsiz acılar içinde Osman Bey'in ettiği intikam yemini seyirciyi merak içinde bırakırken tanıtım rekor izlenmelere ulaştı.

Kaynak: atv

OSMAN BEY'İN HEDEFİNDE SÖGÜT VAR

Osman Bey Lucas'ı öldürerek bütün düşmanlarına göz dağı vermiştir. Ulugan ve Sofia'yı ağır bir yenilgiye uğratarak ahalinin diriliş umutlarını tazeleyen Osman Bey durmadan ilerleyecektir. Yeniden diriliş ateşini yakan Osman Bey'in hedefi Söğüt'ü Ulugan'dan geri almaktır. Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır?

SARUCA ŞEHİT Mİ DÜŞÜYOR?

Osman Bey Söğüt'ü geri almak için Ulugan'a hiç ummadığı bir tuzak kurmaya hazırlanır. Ulugan ise Osman Bey'in Uçlardaki varlığını tamamen bitirmeye kararlıdır. Ulugan, Osman Bey'e nasıl bir darbe vurmaya hazırlanır? Söğüt'ü tekrar kazanmaya çalışırken Saruca şehit mi düşüyor?

CERKUTAY VE OĞLU GAZİ'Yİ BEKLEYEN AKIBET?

Cerkutay ve oğlu Gazi'nin, İlbay'ların elinde esir olması Ülgen'in yüreğini kavurur. Cerkutay ve Gazi'nin akıbeti ne olacaktır? Cerkutay'ın sonu öz kardeşi Altuga'nın elinden mi olacaktır?

Kaynak: atv

BALA HATUN ESİR EDİLİYOR

Ulugan, Osman Bey'le uğraşırken Sofia, Bala Hatun ile hesabını görmek için harekete geçer. Sofia, Bala Hatun'u tuzağına nasıl çekecektir? Poena, Sofia'nın planının neresinde yer alacaktır? Bala Hatun düştüğü tuzak sonrası Kayı obasında esir edilir. Bu esaret, Bala Hatun ve Begüm Hatun arasında büyük bir yüzleşmeye sebep olur. Esarete asla boyun eğmeyen Bala Hatun kurtulmak için büyük bir hamle yapar.

BEGÜM, BALA HATUN'UN ATEŞE VERİYOR

Fakat Bala Hatun, Begüm Hatun'un en şeytani yönüyle tanışacaktır. Begüm Hatun, Bala Hatun'un olduğu kulübeyi ateşe verir. Bala Hatun o yangına ne kadar dayanabilecektir?

Kaynak: atv

OSMAN BEY İÇİN ARTIK BALA HATUN'UN İNTİKAMINI ALMADAN ÖLMEK HARAMDIR!

Osman Bey, Bala Hatun'un olduğu yere gelir ve onu yangından çıkarır. Fakat karşılaştığı manzarayla kahrolur. Bala Hatun, diri diri yanarak şehit mi olmuştur? Gözlerinde intikam ateşi yanan Osman Bey tarifsiz bir acı içindedir. Onun için artık Bala Hatun'un intikamını almadan ölmek haramdır.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.