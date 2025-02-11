Survivor’da ipler gerildi! Çılgın Sedat’a saldıran Adem Kılıççı diskalifiye edildi mi?

Ilıcalı, yaptığı açıklamada, fiziksel temasın Survivor kurallarına aykırı olduğunu vurgulayarak, "Belki büyük bir olay yaşanmadı ama dokunmak bile ceza gerektirir. Yarışmacı olarak zaten mental ve fiziksel anlamda zorlanıyorsun, artık ödüller konusunda da zorlanacaksın. Bu senin için belki de en zorlu Survivor olacak" ifadelerini kullandı.

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SURVIVOR ADEM ELENDİ Mİ?

Adem Kılıçcı, aldığı ceza hakkında düşüncelerini dile getirerek, kararın adil olduğunu düşündüğünü belirtti. Açlığa dayanabileceğini vurgulayan Adem, esas meselenin İstanbul'daki bazı sorunları geride bırakması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yarışmaya katılmadan kısa bir süre önce bazı dostlarıyla ilgili hayal kırıklığı yaşadığını da itiraf etti. Bu durumun kendisini derinden üzdüğünü söyleyen Adem, "Burada her zaman açlığa direndim, yine direneceğim. 5 ödülden mahrum kalacağım ama bu da benim cezam olsun" şeklinde konuştu.