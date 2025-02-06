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Zembilli 6. bölümden ipuçları: İlyas Esma’yı kaçırır!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Zembilli’nin 6. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. İşte atv’nin sevilen dizisi Zembilli 6. bölümde yaşanacak olaylar...

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 14:00
Zembilli 6. bölümden ipuçları: İlyas Esma’yı kaçırır!

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    Zembilli'nin 6. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Münevver eve geldiğinde Fidan'ın kaçtığını öğrenir ve hemen kahveye gidip Davut'a haber verir. Davut, Adem'e hesap sormaya gider.

    Zembilli 6. bölüm fragman izle

    İlyas'ın Esma için yeni bir planı vardır ve Hayriye'yi planına dahil eder. Adem, Fidan'a yüzük alır ve barışma planları yapar. Bu arada Kadir, Vahit'i akika kurbanı için dua okumaya götürür.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Vahit kan görüp bayılınca Kadir, Tarık'ın çantasındaki bir narkozla onu ayıltmaya çalışır ve olanlar olur. İlyas planını devreye sokar ve Esma'yı kaçırır.

    Zembilli 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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